Fairy Fencer F – Betekintő

A játék elnevezése magában foglalja a karaktereket a történetben. Ez egy olyan történet, ami Fairykről és Fencerekről szól. Karakterünk, Fang egy lusta srác, akinek körülbelül annyi motivációja van, hogy éhes és valahogy kaját akar szerezni magának. Egyszer csak egy kardot találva kihúzza azt, amelyből egy Eryn nevű Fairyvel találkozik. Különösebben nem foglalkozik vele, elmegyek ennivalót rabolni majd börtönbe kerül. A börtönből segít neki kiszabadulni a korábban megismert Eryn, aki közli vele, hogy több kardot kell felkutassanak a világban. Ennél a résznél már látszik a dinamika a két karakter között, akik folyamatosan csipkelődnek egymással és ez a stílus az egész játékot végigkíséri majd.