Fairy Fencer F – Betekintő
A játék elnevezése magában foglalja a karaktereket a történetben. Ez egy olyan történet, ami Fairykről és Fencerekről szól. Karakterünk, Fang egy lusta srác, akinek körülbelül annyi motivációja van, hogy éhes és valahogy kaját akar szerezni magának. Egyszer csak egy kardot találva kihúzza azt, amelyből egy Eryn nevű Fairyvel találkozik. Különösebben nem foglalkozik vele, elmegyek ennivalót rabolni majd börtönbe kerül. A börtönből segít neki kiszabadulni a korábban megismert Eryn, aki közli vele, hogy több kardot kell felkutassanak a világban. Ennél a résznél már látszik a dinamika a két karakter között, akik folyamatosan csipkelődnek egymással és ez a stílus az egész játékot végigkíséri majd.
A Fairy Fencer F először PS3-on jelent meg, majd később kapott egy PC portot is. Ha ismerősen néz ki a játékmenet, akkor az nem véletlen, ugyanis az Idea Factory és a Compile Heart egy másik játékának, a Hyperdimension Neptunia mk2-nek egy módosított harcrendszerét használja. A történetmesélés is hasonlóan történik, mégpedig visual novel szerű paneleken, ahol rengeteg párbeszéd van, de szerintem egészen jó szinkronmunkával párosítva. Egy-két dialógus közben találkoztam olyan szövegekkel, amikre egészen nem számítottam egy ilyen játéktól. Nem tudom, hogy az angol fordítás túlozta-e el kicsit ezeket a beszólásokat vagy tényleg ennyire keményen káromkodik néha főhősünk, de minden esetre beleillik a karakterébe.
A grafika szintén tükrözi a Neptune sorozat fura, de mégis egyedi látványvilágát. Kifejezetten a karakterek designjára igaz ez főleg. Mindenkinek van egy olyan stílusa a megjelenésében, hogy nem csak azonnal meg lehet különböztetni a karaktereket egymástól, de nagyjából azt is sejthetjük, hogy milyen személyiséggel rendelkezik. A harcok során a Fencer és a Fairy egy közös akciót tud végrehajtani, amelyet „Fairize”-nak hívnak. Ez egy látványos animáció során történik meg, amelyek tényleg elég menőn néznek ki. A zenei anyag is szerintem igazán jól el lett találva, ad egy egész jó dinamikát a harcoknak.
A PC-s verzió az eredetihez képest már egy nagyobb felbontású grafikával érkezett és megnövelt framerate is van benne. A Steam verzió alap játéka a következő DLC-ket is magában foglalja: Fairy Fencer F: Beginner’s Pack (Beginner’s Synthesis Kit, Emergency Pack, Assortment of Rare Materials); Fairy Fencer F: Secrets of Shukesoo’s Tower Pack (Secrets of Shukesoo’s Tower 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8). Ezen felül van még egy-két fanservice DLC, amely ruhákat ad hozzá a játékhoz, de például a Fairy Fencer F: Surpass Your Limits Set megnöveli a level capet 300-al és 3 új dungeon-t is a játékhoz ad. Elég alacsony az ára, így amennyiben jól szórakoztatok az alap játékkal, akkor szerintem érdemes lehet berántani egy kis gametime növelőnek.