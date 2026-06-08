Farever – Korai Hozzáférés betekintő
Ha valaki játszott már modern Zelda-játékokkal, vagy ha nem Nintendo exkluzív címet akarok említeni, akkor mondjuk a Genshin Impacttel, tehát egy rengeteg felfedezni valót tartalmazó, nyílt világú RPG-vel, akkor nagy vonalakban ismerős lesz mindaz, amit a Farever nyújt. Ez pedig egy fantasy világ felfedezése, állatokkal és mindenféle szörnyekkel való harc, felszerelés gyűjtés, ami a fejlődési rendszer gerincét adja. A Farever ezt néhány „MMO Light” mechanikával fejeli meg. A játék jelenleg korai hozzáférésben érhető el, mely bár meglepő mennyiségű tartalommal rendelkezik, nagyon érződik, hogy a játék jelenleg még egy rendkívül nyers állapotban van.
A korai hozzáférés jelenlegi fázisában négy karakter osztály közül választhatunk: harcos, varázsló, pap és rogue. A különböző osztályok használható fegyverei között vannak átfedések, melyek az aktív képességeinket adják majd, így mindenki kialakíthatja a saját játékstílusát, így az osztály választásakor a fő szempont a fő osztály mechanika kiválasztása lesz. A harcos egy hatalmas területre ható fizikai csapást kapott, kiegészítve egy barbárra hajazó Rage stackelési rendszerrel, a rogue egy kombó rendszert kapott, melyeket finisher támadások bevitelére használhat, a varázsló Sparkokat gyűjt, amiket felhasználhat, illetve egy lézer támadást tud elsütni, a pap pedig harc közben imákat tárolhat el, amiket elsüthet az aktív képességével. A kezdés egyelőre hirtelen bedob minket a mélyvízbe: egy tengerparton ébredünk fel, különösebb sztori-kontextus nélkül.
A Farever szinte semmilyen tutoriallal nem rendelkezik jelenleg, így rendszerei bemutatása is elmarad és magunknak kell rengeteg dologra rájönnünk, anélkül, hogy a játék aktívan segíteni próbálna benne. Ledob minket a parton és ezer meg egy hagyományos „ölj 5 rákot” típusú MMO küldetést kapunk, vagy épp a Black Desert Online knowledge mechanikájára épülő kódexünket kell megtöltenünk bizonyos jutalmakért cserébe.
A harcrendszer akciódús, és alaptámadásokra, valamint a fegyvereink által ránk ruházott képességekre, illetve az osztályképességünkre épül. Az alaptámadások gyorsak, de általánosságban kevesebb sebzést osztanak, mint a képességek, melyek visszatöltési időhöz vannak kötve. A stratégia (nagyrészt osztályoktól függetlenül) egyszerű: elnyomjuk a fegyverünk képeségeit, melyek sorrendje a fegyvertől függ majd, ezután alaptámadással folytatjuk, amíg vissza nem töltenek a képességeink. Ha pedig megszorulunk akkor vész megoldásként nyúlhatunk a karakterosztályunk képességéhez.
Védekezésre blokkolás és egy kitérés mozdulat lesz a legjobb barátunk. Minden karakter osztály képes blokkolni a sebzés csökkentése érdekében, és van tökéletes blokk mechanika, mely tovább csökkenti az elszenvedett sebzést, ha sikerül kiviteleznünk. A komolyabb ellenfelek és dungeon-ök főellenfelei azonban így is akkorát sebeznek, hogy inkább a körbe-körbe rohangálás lesz a legeffektívebb taktika ellenük.
A Farever látványvilágát erősen a Zelda-sorozat ihlette, főleg a széria legutóbbi játékai: egy látványos, színes látványvilágot kapunk, mely a navigációt nagyban könnyítő hegyeket és egyéb egyedi domborzati elemeket tartalmaz. Már-már annyira hasonlít a Zelda játékokra, hogy számtalanszor kaptam magam azon, hogy megpróbálok felmászni egy falon, pedig a Farever ilyen mechanikát még nem tartalmaz.
A játékban helyet kapott még egy tárgykészítési rendszer is, ami több szakmát tartalmaz, a feloldásuk egyszerű, de hosszadalmas, mert az első olcsóbb, de minél többet tanunk ki annál drágább lesz, a pénz pedig elég limitáltan gyűjthető csak.
Ami nagyobb probléma azonban a játékkal, az a technikai háttér gyengesége. A kipróbálás során többször is előfordult, hogy a szerverek összeomlottak, vagy épp nem lehetett csatlakozni rájuk.
Bár a Farever egy MMO játék, mivel elég kezdetleges fázisban van, így mindenki a saját dolgával van elfoglalva, így inkább éreztem a játékot egy multiplayer világba helyezett singleplayer RPG-nek, mintsem MMO-nak.