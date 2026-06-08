Farever – Korai Hozzáférés betekintő

Ha valaki játszott már modern Zelda-játékokkal, vagy ha nem Nintendo exkluzív címet akarok említeni, akkor mondjuk a Genshin Impacttel, tehát egy rengeteg felfedezni valót tartalmazó, nyílt világú RPG-vel, akkor nagy vonalakban ismerős lesz mindaz, amit a Farever nyújt. Ez pedig egy fantasy világ felfedezése, állatokkal és mindenféle szörnyekkel való harc, felszerelés gyűjtés, ami a fejlődési rendszer gerincét adja. A Farever ezt néhány „MMO Light” mechanikával fejeli meg. A játék jelenleg korai hozzáférésben érhető el, mely bár meglepő mennyiségű tartalommal rendelkezik, nagyon érződik, hogy a játék jelenleg még egy rendkívül nyers állapotban van.

A korai hozzáférés jelenlegi fázisában négy karakter osztály közül választhatunk: harcos, varázsló, pap és rogue. A különböző osztályok használható fegyverei között vannak átfedések, melyek az aktív képességeinket adják majd, így mindenki kialakíthatja a saját játékstílusát, így az osztály választásakor a fő szempont a fő osztály mechanika kiválasztása lesz. A harcos egy hatalmas területre ható fizikai csapást kapott, kiegészítve egy barbárra hajazó Rage stackelési rendszerrel, a rogue egy kombó rendszert kapott, melyeket finisher támadások bevitelére használhat, a varázsló Sparkokat gyűjt, amiket felhasználhat, illetve egy lézer támadást tud elsütni, a pap pedig harc közben imákat tárolhat el, amiket elsüthet az aktív képességével. A kezdés egyelőre hirtelen bedob minket a mélyvízbe: egy tengerparton ébredünk fel, különösebb sztori-kontextus nélkül.

A Farever szinte semmilyen tutoriallal nem rendelkezik jelenleg, így rendszerei bemutatása is elmarad és magunknak kell rengeteg dologra rájönnünk, anélkül, hogy a játék aktívan segíteni próbálna benne. Ledob minket a parton és ezer meg egy hagyományos „ölj 5 rákot” típusú MMO küldetést kapunk, vagy épp a Black Desert Online knowledge mechanikájára épülő kódexünket kell megtöltenünk bizonyos jutalmakért cserébe.