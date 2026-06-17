Fairy Fencer F Advent Dark Force – Betekintő
A Fairy Fencer F Advent Dark Force lényegében egy remasterelt változata az eredeti Fairy Fencer F-nek, ami némi vizuális javítás mellett változásokat hozott a sztoriba, a karakterekbe és újrabalanszolta a harcrendszert. A játék ismételten egy gyors összefoglalóval kezdődik a játék világáról, amiben elmondja, hogy a fény és a sötétség erői egymás ellen harcolnak. A világban mindenfelé Furi-k találhatók, amelyek olyan kardok, amikben egy-egy Fairy lakozik és azt várja, hogy valaki megtalálja őket.
A látványvilág talán a humorosabb anime sorozatok világa felé tolódott el és talán még több fanservice van benne, mint az eredeti változatban volt. A visual novel szerű dialógusok is egy kis fejlesztésen mentek át, nekem jobban tetszettek ezek a panelek, mint a korábbi kiadásban. Van lehetőségünk a történet alapján különféle endingek feloldására is, és egészen nagy különbségeket tudunk elérni a lehetséges befejezések kapcsán. Néha 4th wall break is van a beszélgetésekben, de ami konzisztens, az a rengeteg humor.
A harcrendszer továbbra is ismerős lehet a Hyperdimension Neptunia sorozatból, ami nem véletlen, hiszen annak egy módosított változatát használja a játék. Továbbra is körökre osztott harcok vannak, amelyben egy megadott zónán belül mozogva és különféle képességeket/támadásokat használva győzhetjük le az ellenfeleket. A speciális Fencer + Fairy képesség kombinációk valamivel látványosabbak lettek és a némileg élénkebb színpaletta, amit ez a verzió használ még jobban feldobja ezeket a speckó jeleneteket.
Az új sztori lehetőségek egész jó csavart adtak az előző rész végkimenetelének megváltoztatásához, és egy new game + végigjátszáshoz is ad némi indíttatást. Ha esetleg DLC-ket is vásárolunk a játékhoz, akkor nem feltétlenül ajánlom, hogy az első végigjátszáskor beaktiváljuk őket. Annyira erős dolgokat adnak, hogy könnyedén tönkreteheti a játék balanszolását (kivéve, ha pont ezért vásároltad meg őket). Természetesen a JRPG grind itt is megtalálható, de egy kicsit talán jobban előtérbe kerül, mint az eredeti kiadásban.