Fairy Fencer F Advent Dark Force – Betekintő

A látványvilág talán a humorosabb anime sorozatok világa felé tolódott el és talán még több fanservice van benne, mint az eredeti változatban volt. A visual novel szerű dialógusok is egy kis fejlesztésen mentek át, nekem jobban tetszettek ezek a panelek, mint a korábbi kiadásban. Van lehetőségünk a történet alapján különféle endingek feloldására is, és egészen nagy különbségeket tudunk elérni a lehetséges befejezések kapcsán. Néha 4th wall break is van a beszélgetésekben, de ami konzisztens, az a rengeteg humor.