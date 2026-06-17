Fairy Fencer F: Refrain Chord – Betekintő
A Fairy Fencer F: Refrain Chord az Advent Dark Force után újra visszatér az ismerős világba és műfajt váltva folytatja a szériát. Ameddig az F és az Advent Dark Force egy akciósabb JRPG volt, ez a rész egy taktikai RPG lett. Szerencsére nem bonyolították túl a dolgot, így továbbra is egy könnyed, humoros játék maradt egy hardcore számháború helyett. Megtartották a korábban jól működő mechanikákat és némileg kibővítették az aktuális játéknak megfelelően újakkal.
A harcrendszer lecserélődött most a korábban ismert működés helyett egy rács alapú működésre. Hasonlóan működik, mint például a Fire Emblem széria, de annál véleményem szerint sokkal egy sokkal inkább leegyszerűsített változata. Főhősünk, Fang továbbra is Furikat keres a világban a csapatával, miközben mindenféle csatákba kerül. Csapatunk bővül egy úgynevezett Muse-al is, aki ahogyan azt a játék címe is mutatja énekkel fog erősíteni minket. Lényegében dalokat énekelve zónákat hoz létre, melyeket a rácsrendszer segítségével jól elhelyezve bónuszokat kapunk a képességek használata során.
A korábban megismert World Shaping mechanika egy új köntösben tért vissza, mégpedig a Location Shaping formájában. Ez alapjában ugyanúgy egy kard beleszúrása egy területbe, hogy különféle bónuszokat kapjunk tőle. Most a rács alapú mechanikának köszönhetően egy kicsit talán taktikusabban tudjuk ezt lehelyezni. A beszúrt helyekről lootot kapunk vissza. Limitált lehetőségeink vannak a speciális jutalom megtalálására, de a lehetőségeink lassan, de folyamatosan töltődnek újra.
Grafikailag szerintem nagy előrelépés a játék a sorozatban és az új nézőpont szintén sokat hozzátesz ehhez az érzéshez. A 2D részek élettel teliek, és jól kísérik a szöveges részekben olvasott eseményekről alkotott érzéseit a karaktereknek. A 3D részek számomra szintén nagy fejlődés az előző részekhez képest, habár talán egy kicsit idejétmúlt a kinézete. Nekem pont ez adja meg a sajátos sármját a játéknak. Nem a legújabb technológiákat használja, de mégis előállít egy olyan látványvilágot, amire ránézve azonnal tudjuk, hogy melyik stúdió és melyik széria játéka ez.