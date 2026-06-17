Fairy Fencer F: Refrain Chord – Betekintő

Grafikailag szerintem nagy előrelépés a játék a sorozatban és az új nézőpont szintén sokat hozzátesz ehhez az érzéshez. A 2D részek élettel teliek, és jól kísérik a szöveges részekben olvasott eseményekről alkotott érzéseit a karaktereknek. A 3D részek számomra szintén nagy fejlődés az előző részekhez képest, habár talán egy kicsit idejétmúlt a kinézete. Nekem pont ez adja meg a sajátos sármját a játéknak. Nem a legújabb technológiákat használja, de mégis előállít egy olyan látványvilágot, amire ránézve azonnal tudjuk, hogy melyik stúdió és melyik széria játéka ez.