Calamity Angels: Special Delivery – Bemutató
A Calamity Angels: Special Delivery, ahogy a neve is sejteti egy humoros játék a futárszolgálatok munkájáról. Az általunk játszott karakter Yuri, akinek nemét mi dönthetjük el. A játék világában a futárszolgálatok egy különösen veszélyes munkahelynek számítanak a futárok út közben átélt nehézségei miatt, amelyeket mi magunk is megtapasztalunk majd. Karakterünk vezetővé lett kiválasztva a Cutie Angels futár csapatba, amely rossz reputációja miatt a Calamity Angels nevet kapta, mert minden munkájukat valamilyen katasztrófa sújtja.
Célunk lényegében az, hogy ezeket a balfék futárokat csapatunkba szervezve egy jól működő szolgálattá alakítsuk. A sztori sokkal inkább fókuszál arra a humorra, amit a munka rosszul elvégzése okoz, mintsem a játék végén elérhető diadalra. Ugyan ez egy körökre osztott JRPG játék, de a harc az nem túlságosan nehéz. Tényleg inkább egy könnyedebb, humoros RPG-vel van dolgunk. A karakterek személyiségét megismerve azonnal láthatjuk, hogy mi a probléma a futárszolgálat gördülékeny működésével. Például egyik party tagunk, akit úgy hívnak, hogy Somnia, aki ahogy a neve is mutatja lényegében képtelen ébren maradni bármilyen helyzetbe is kerül.
A játék dinamikáját a karakterek közötti konfliktusok, összeszólalkozások és a látható bénázás adja. Az egészet végig röhögtem szinte, miközben néztem, hogy konkrétan mindenki teljesen inkompetens a munkájának elvégzéséhez, de mégis annyira ellensúlyozzák még egymást, hogy működőképes marad valahogy az egész team. A kiszállítás megtervezése és kivitelezése egy Mario Party-szerű world mapon játszódik, ahol egy roulette pörgetésével kapjuk meg, hogy mennyit léphetünk. Minden mozgás csökkenti az „Omoi Powerünk”, amely a játék világa szerint a csomagokba zárt érzések mértéke. Ha elfogy akkor sincs bukó vagy game over, csak a jutalomra lesz kihatással.
A nagyon színes látványvilág az elnagyolt, érzelmeket eltúlozva megjelenítő karaktereivel sokat hozzátesznek a humoros érzés kialakításához. A visual novel-szerű panelek is átadják a karaktereink személyiségeit és pillanatnyi érzéseit. Minden tipikus anime-manga karakter személyiségstílust megtalálhatjuk benne és az azokban megszokott eltúlzott reakciójuk van minden helyzetre. Nekem pont ezért tetszett és nagyon jól szórakoztam az egész végigjátszás során.