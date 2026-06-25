Calamity Angels: Special Delivery – Bemutató

Célunk lényegében az, hogy ezeket a balfék futárokat csapatunkba szervezve egy jól működő szolgálattá alakítsuk. A sztori sokkal inkább fókuszál arra a humorra, amit a munka rosszul elvégzése okoz, mintsem a játék végén elérhető diadalra. Ugyan ez egy körökre osztott JRPG játék, de a harc az nem túlságosan nehéz. Tényleg inkább egy könnyedebb, humoros RPG-vel van dolgunk. A karakterek személyiségét megismerve azonnal láthatjuk, hogy mi a probléma a futárszolgálat gördülékeny működésével. Például egyik party tagunk, akit úgy hívnak, hogy Somnia, aki ahogy a neve is mutatja lényegében képtelen ébren maradni bármilyen helyzetbe is kerül.