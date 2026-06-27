Adorable adventures – betekintő

Az állatos kalandjátékok műfaja az elmúlt években számos emlékezetes alkotással gazdagodott. Elég csak a Stray macskakalandjára vagy az Untitled Goose Game kaotikus libájára gondolni, amelyek teljesen új nézőpontból mutatták meg a világot. Az Adorable Adventures azonban egészen más irányba indul el. A Wild Sheep Studio harmadik játéka nem a túlélésről vagy a csínytevésekről szól, hanem egy békés természetjárásról, amelyben a világot Boris, egy apró vaddisznó kölyök szemszögéből fedezhetjük fel. A játék minden pillanata arra ösztönöz, hogy lassítsunk, figyeljünk a környezetünkre, és élvezzük a felfedezés örömét.

Történetünk főhőse, az előbb említett Boris, egy nap ébredése után azt tapasztalja, hogy édesanyja egy elhagyatott épület fogságába került. A megoldást azonban nem a nyers erő jelenti. Ahhoz, hogy kiszabadítsuk, először fel kell kutatnunk elszéledt testvéreinket, és együttesen kell majd véghez vinnünk a szabadítást. Utunk során egy Max nevű parkőr kíséri narrációjával kalandunkat, miközben különböző, valós természeti tájak által inspirált helyszíneket járunk be. Az egész világ árasztja magából a nyugalmat: nincsenek veszélyes ragadozók, halálos csapdák vagy folyamatos fenyegetések. Még a legügyetlenebb esések is csupán egy Boris röffenésével és pattogásával zárulnak, ami tökéletesen leírja a játék hangulatát.

A játékmenet központi eleme Boris kivételes szaglása. A hagyományos küldetésjelzők helyett szagnyomokat követve tájékozódunk majd a világban. Virágok, makkok, gombák vagy éppen kevésbé kellemes illatok keverednek egymással, így elsőre könnyű elveszni a rengeteg új információ között. Ahogy azonban egyre többször azonosítunk bizonyos szagokat, lehetőségünk nyílik kiszűrni őket, így csak az aktuálisan fontos nyomok maradnak láthatók. Ez az egyszerű ötlet fokozatosan egy meglepően ötletes mechanikává növi ki magát. Előfordul például, hogy egy korábban kikapcsolt illatot újra aktiválnunk kell egy mézzel kapcsolatos feladvány megoldásához, így a rendszer folyamatosan arra ösztönöz, hogy tudatosan használjuk Boris szaglását.