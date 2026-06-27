Adorable adventures – betekintő
Az állatos kalandjátékok műfaja az elmúlt években számos emlékezetes alkotással gazdagodott. Elég csak a Stray macskakalandjára vagy az Untitled Goose Game kaotikus libájára gondolni, amelyek teljesen új nézőpontból mutatták meg a világot. Az Adorable Adventures azonban egészen más irányba indul el. A Wild Sheep Studio harmadik játéka nem a túlélésről vagy a csínytevésekről szól, hanem egy békés természetjárásról, amelyben a világot Boris, egy apró vaddisznó kölyök szemszögéből fedezhetjük fel. A játék minden pillanata arra ösztönöz, hogy lassítsunk, figyeljünk a környezetünkre, és élvezzük a felfedezés örömét.
Történetünk főhőse, az előbb említett Boris, egy nap ébredése után azt tapasztalja, hogy édesanyja egy elhagyatott épület fogságába került. A megoldást azonban nem a nyers erő jelenti. Ahhoz, hogy kiszabadítsuk, először fel kell kutatnunk elszéledt testvéreinket, és együttesen kell majd véghez vinnünk a szabadítást. Utunk során egy Max nevű parkőr kíséri narrációjával kalandunkat, miközben különböző, valós természeti tájak által inspirált helyszíneket járunk be. Az egész világ árasztja magából a nyugalmat: nincsenek veszélyes ragadozók, halálos csapdák vagy folyamatos fenyegetések. Még a legügyetlenebb esések is csupán egy Boris röffenésével és pattogásával zárulnak, ami tökéletesen leírja a játék hangulatát.
A játékmenet központi eleme Boris kivételes szaglása. A hagyományos küldetésjelzők helyett szagnyomokat követve tájékozódunk majd a világban. Virágok, makkok, gombák vagy éppen kevésbé kellemes illatok keverednek egymással, így elsőre könnyű elveszni a rengeteg új információ között. Ahogy azonban egyre többször azonosítunk bizonyos szagokat, lehetőségünk nyílik kiszűrni őket, így csak az aktuálisan fontos nyomok maradnak láthatók. Ez az egyszerű ötlet fokozatosan egy meglepően ötletes mechanikává növi ki magát. Előfordul például, hogy egy korábban kikapcsolt illatot újra aktiválnunk kell egy mézzel kapcsolatos feladvány megoldásához, így a rendszer folyamatosan arra ösztönöz, hogy tudatosan használjuk Boris szaglását.
Boris testvéreinek felkutatása csupán a kaland gerincét adja, a világ ennél jóval több felfedeznivalót tartogat. Kapunk egy naplót is, mely matricákkal jutalmazza a felfedezésünket, a begyűjtött virágokból pedig díszeket készíthetünk főhősünk számára. Elrejtett szarvasgombák felkutatásával időre teljesíthető futóversenyeket oldhatunk fel, segíthetünk egy nyúlnak elveszett kicsinyei megtalálásában, fotókat készíthetünk különleges helyszínekről, sőt még az emberek hátrahagyott tárgyaival is interakcióba léphetünk, melyek a természetvédelem fontosságára hívják fel kissé burkoltan a figyelmünket.
A környezet időnként kisebb csavarokat is tartogat. Egy erdőtűz sújtotta területen például a levegőben szálló hamu megzavarja Boris szaglását, amitől folyamatosan tüsszögni kezd, átmenetileg megnehezítve a nyomkövetést. Ezek az apró ötletek remekül színesítik a játékmenetet anélkül, hogy megtörnék annak nyugodt ritmusát.
Látványvilág terén az Adorable Adventures kellemes egyensúlyt talál a realisztikus környezet és a meseszerű megjelenés között. A sűrű növényzet, a napfényben csillogó patakok és az élettel teli ösvények mind hozzájárulnak ahhoz, hogy az erdő valóban hívogató helynek érződjön. Boris animációi különösen jól sikerültek: futása, botladozása és az apró, kíváncsi reakciói rengeteg személyiséget adnak a kis vadmalacnak.
A hangok is fontos szerepet játszanak a hangulat megteremtésében. Amint futásnak eredünk, könnyed dobritmusok kapcsolódnak be, amelyek finoman követik Boris patáinak ütemét. Max narrációja végig barátságos és természetes marad, miközben a kis vadmalac röffenései, az erdő madárcsicsergése, a csobogó víz és a különböző területek eltérő atmoszférája folyamatosan életet lehelnek az erdőbe.
Az Adorable Adventures első pillantásra egy egyszerű játéknak tűnhet, de néhány óra alatt világossá teszi, hogy mennyire átgondolt egészt alkot. Ugyan nem tartozik a hosszabb játékok közé, a számos opcionális feladat és gyűjthető tartalom bőven ad okot arra, hogy alaposan bejárjuk minden zugát. A legnagyobb erőssége mégsem a mennyiség, hanem az egységesség. Minden mechanika, minden helyszín és minden apró részlet ugyanazt a célt szolgálja: lelassítani a játékost, és megmutatni a természet szépségét egy kíváncsi kis vadmalac szemén keresztül.