The Sinking City 2: Demo bemutató

A játékban található ellenfeleink, a Slither a holttestekbe bújva új életre kelti őket és egy csápos, tumorokkal teli lényként kelti fel őket. A tumorokat célozva nagy hátráltatást tudunk mérni rájuk, és így akár több ellenféllel is fel vehetjük a harcot. Karakterünk nem egy akcióhős, így a fegyverekkel sem bánik Ramboként. Ha túl sok ellenféllel találjuk szembe magunkat, akkor minden lehetőséget ki kell használjunk a tömeg kontrollálására. A földön csúszó pióca szerű lényeket is eltaposhatjuk, mielőtt egy testbe jutnának és ezzel megakadályozhatjuk egy új ellenfél létrejöttét.