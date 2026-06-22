The Sinking City 2: Demo bemutató
Az első rész remastered változtozata után nemsokára megkapjuk a folytatást is, amelyből a Steam Next Fest alkalmával most egy elég hosszú demo-t is kipróbálhatunk. A játék a 20-as években játszódik Arkham-ben, ahol hatalmas árvizek elárasztották az utcákat és az emberek csónakokkal közlekednek a romos házak között. A rengeteg víz mellett rejtély és eldritch horrorok is akadnak mégpedig szép számban. Ebben a kicsit több, mint 1 órában, amit a demo alatt végigjátszhatunk mindenből kapunk egy kis ízelítőt.
A demo egyelőre nem lőtte le a fő sztori szálat, de belengette előttünk. Főhősünk természet feletti dolgokat kutat, egy könyvtárban megtalál egy idegen nyelvet tartalmazó könyvet és elszabadul a pokol. Emellett egy romantikus szálat is felvezet, amely egyelőre eléggé tragikusnak tűnik. Egyszerre mutatja be a jelent és a múltat is a demo sztorija. Oda-vissza ugrálunk a történet időpontjai között, de ez inkább egy jó csavar és nem pedig egy összezavaró tényező.
A játékban található ellenfeleink, a Slither a holttestekbe bújva új életre kelti őket és egy csápos, tumorokkal teli lényként kelti fel őket. A tumorokat célozva nagy hátráltatást tudunk mérni rájuk, és így akár több ellenféllel is fel vehetjük a harcot. Karakterünk nem egy akcióhős, így a fegyverekkel sem bánik Ramboként. Ha túl sok ellenféllel találjuk szembe magunkat, akkor minden lehetőséget ki kell használjunk a tömeg kontrollálására. A földön csúszó pióca szerű lényeket is eltaposhatjuk, mielőtt egy testbe jutnának és ezzel megakadályozhatjuk egy új ellenfél létrejöttét.
A nyomozási elem sem marad el a játékból. Ami érdekes megoldás, hogy nem blokkolja az előrehaladást a nyomozás vagy ha nem találjuk meg az összefüggéseket a dolgok között. Ezzel szemben viszont amennyiben ténylegesen felfedezzük a környezetet és próbálunk kutatómunkát végezni, akkor plusz erőforrások helyeit ismerhetjük meg vagy nyithatunk például könnyebb útvonalakat, ahol nem kell annyira erősen harcolnunk. Ehhez egy infókkal teli interfész áll rendelkezésünkre, ahol összekötögetve az összetartozó ismereteket meg tudunk oldani rejtélyeket és felfedezhetünk új információkat a történetből.