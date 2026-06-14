Sledding Game – Bemutató

A játék jelenleg még a fejlesztés korai stádiumában van, de már látszik benne a potenciál. A készítő állítása szerint maximum 1 évig lesz ebben a fázisban, miközben a játékosok visszajelzései alapján fejleszti és javítja a játékot. A cél az 50 fős lobbyk létrehozása, de amennyiben az már túl soknak tűnik, akkor kevesebb lesz a maximum. Jelenleg az akció keretében 6 euróért beszerezhető a játék, de a végleges árazás majd a teljes verzió megjelenésekor dől el. Egy kis könnyed szórakozáshoz nyugodtan tudom ajánlani, főleg ilyen ár mellett. Ha pedig beszerzed, akkor egy jó tanács: óvakodj a yetitől!