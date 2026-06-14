Sledding Game – Bemutató
A Sledding Game egy indie szánkózós-szociális játék, amely az egyszemélyes fejlesztőcsapat, a The Sledding Corporation első játéka. A célunk a játék során meglehetősen egyszerű: szórakozzunk közösen a barátainkkal. Erre ahogy a cím mutatja fő lehetőségünk a különféle szánkók használatával lejönni a magaslatokról, de számos más opciónk is van, amelynek segítségével eltölthetjük az időt közösen.
A szánkózás, mint fő mechanika rendelkezik egy gördeszkás játékokhoz hasonló pontozási rendszerrel. Csinálhatunk egyszerűbb trükköket, mint pörgés, forgás, gyors lesiklás, stb. Ezekre kapunk pontokat, amelyekből kiegészítőket tudunk majd beszerezni a karakterünk felszerelésének módosítására. Maga a szánkózás egyébként csak egy része a játéknak, ezen felül már most több közösségi játék áll rendelkezésünkre. Lehet curlingezni, dartsozni, de akár felmarkolni egy adag havat és nekidobni a haverjainknak vagy egy hóembert építeni velük közösen.
A közösségi játékot kommunikációs lehetőségek is segítik. Tudunk proximity voice chatet használni, de a szimpla szöveges alapú csevegés is lehetséges. Ahhoz, hogy a közös pillanatokat megörökítsük nem maradhat el a photo mód sem, amivel különböző pózokat is használhatunk és egy drónhoz hasonlóan, szabadon tudjuk elhelyezni a kamerát a kép készítéséhez.
A játék jelenleg még a fejlesztés korai stádiumában van, de már látszik benne a potenciál. A készítő állítása szerint maximum 1 évig lesz ebben a fázisban, miközben a játékosok visszajelzései alapján fejleszti és javítja a játékot. A cél az 50 fős lobbyk létrehozása, de amennyiben az már túl soknak tűnik, akkor kevesebb lesz a maximum. Jelenleg az akció keretében 6 euróért beszerezhető a játék, de a végleges árazás majd a teljes verzió megjelenésekor dől el. Egy kis könnyed szórakozáshoz nyugodtan tudom ajánlani, főleg ilyen ár mellett. Ha pedig beszerzed, akkor egy jó tanács: óvakodj a yetitől!