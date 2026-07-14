Reptilian Rising – Játékteszt

Természetesen ez az időutazó hősparádé sem hibátlan, mégis különleges helyet foglal el bennem, mert olyan képzeletbeli találkozást valósít meg, amelyre mindig is kíváncsi voltam. A játék legnagyobb gyengesége, hogy a bolt csak egy teljes menet befejezése után válik elérhetővé, ami megnehezíti az alkalmazkodást az új kihívásokhoz. Könnyen előfordulhat, hogy valaki hibátlanul teljesíti a főellenfélig vezető utat, majd a végső összecsapásban néhány perc alatt vereséget szenved, és kénytelen újra végigjárni ugyanazt az ösvényt. Látványvilága kissé nyers, ugyanakkor a társasjátékos ihletésű megjelenés remekül illik hozzá: a hősök műanyag figurákat idéző kialakítása és részletes portréi jól erősítik azt az érzést, mintha valóban egy különleges stratégiai játékasztal fölött irányítanám ezt a történelmi szövetséget. Az ellenfelek kidolgozottsága változóbb, de a lézerfegyveres dinoszauruszok látványa minden alkalommal képes mosolyt csalni az arcomra. A kezelőfelület szerencsére átlátható marad a sok párhuzamos feladat ellenére is, bár a képességek használata bizonyos kameraállásokból kissé nehézkes lehet. A hangzás már kevésbé maradandó: a kazetták gyűjtésével feloldható zenék ötletes megoldást jelentenek, de a korlátozott választék miatt a dallamok idővel ismétlődővé válhatnak. A szinkronszínészek túláradó játéka eleinte szórakoztató, később azonban fárasztóvá válhat, és a hüllőellenfelek hangulatához is elfért volna több fenyegető sziszegés és ösztönös vadság. Mindezek ellenére a Reptilian Rising számomra azért marad emlékezetes, mert végre megmutatja azt a különös, régóta dédelgetett elképzelést, amelyben kedvenc történelmi alakjaim nem különálló történetek szereplőiként léteznek tovább, hanem egyetlen hatalmas univerzum hőseiként egyesítik erejüket. Ez a játék nem egyszerűen egy taktikai kaland a múlt és a jövő között, hanem egy megvalósult fantázia arról, milyen lenne, ha a világ minden legendája ugyanazon az oldalon harcolna.