Driftland: The Magic Revival – Játékteszt

Driftland története önmagában is olyan, akár egy klasszikus tündérmese kifordított változata. Egy hajdan virágzó világ darabokra hullott, a lebegő szigetek szétszakadtak egymástól, és a pusztulás után csupán a remény maradt, hogy valaki ismét rendet teremtsen. A játékban ezt a feladatot egy rendkívüli mágus vállalja magára, ám játék közben sokszor úgy éreztem, hogy számomra ez a szerep valójában sokkal inkább egy bölcs uralkodóé. Nem hódítani akartam, hanem újra összekapcsolni azt, ami elveszett; nem rombolni, hanem otthont teremteni mindazoknak, akik ebben a világban élnek. A különböző népek történetei – az embereké, a sötét elfeké és a törpéké – nem csupán eltérő hadseregeket vagy épületeket jelentenek, hanem egymástól különböző kultúrákat, amelyeknek saját múltjuk, hagyományaik és reményeik vannak. Ahogy a kampány fokozatosan feltárja ezeket a történeteket, egyre inkább az az érzés alakul ki, hogy nem egyszerű küldetéseket teljesítünk, hanem egy sokszereplős mese részeseivé válunk, amelyben minden döntés újabb fejezetet ír a világ történetébe.