Driftland: The Magic Revival – Játékteszt
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Gyermekkorom legféltettebb álmai sohasem a valóság szűk keretei között születtek meg. Sokkal inkább azokban a képzeletbeli birodalmakban éltek, amelyeket hosszú délutánokon újra és újra felépítettem magamban, miközben minden hegy, folyó, kastély és erdő a saját akaratom szerint formálódott. Mindig is arról ábrándoztam, hogy egyszer létrehozhatok egy olyan világot, amelyben nem a hatalomvágy, hanem az igazságosság jelenti az uralkodás alapját, és ahol hercegnőként nem csupán egy trón birtokosa, hanem minden élőlény oltalmazója is lehetek. Ez az érzés évek múltán is változatlanul ott lapult bennem, ezért különös erejű felismerésként ért, amikor a Driftland: The Magic Revival lehetőséget adott arra, hogy egy széthullott világ újjászületésének irányítója legyek. Nem egyszerű stratégiai feladatként éltem meg ezt, hanem gyermekkori képzeletem régen elfeledett darabjainak visszatérését, mintha a valaha rajzolt térképek és elképzelt királyságok végre valódi formát ölthettek volna előttem.
Driftland története önmagában is olyan, akár egy klasszikus tündérmese kifordított változata. Egy hajdan virágzó világ darabokra hullott, a lebegő szigetek szétszakadtak egymástól, és a pusztulás után csupán a remény maradt, hogy valaki ismét rendet teremtsen. A játékban ezt a feladatot egy rendkívüli mágus vállalja magára, ám játék közben sokszor úgy éreztem, hogy számomra ez a szerep valójában sokkal inkább egy bölcs uralkodóé. Nem hódítani akartam, hanem újra összekapcsolni azt, ami elveszett; nem rombolni, hanem otthont teremteni mindazoknak, akik ebben a világban élnek. A különböző népek történetei – az embereké, a sötét elfeké és a törpéké – nem csupán eltérő hadseregeket vagy épületeket jelentenek, hanem egymástól különböző kultúrákat, amelyeknek saját múltjuk, hagyományaik és reményeik vannak. Ahogy a kampány fokozatosan feltárja ezeket a történeteket, egyre inkább az az érzés alakul ki, hogy nem egyszerű küldetéseket teljesítünk, hanem egy sokszereplős mese részeseivé válunk, amelyben minden döntés újabb fejezetet ír a világ történetébe.
Talán éppen ezért vált számomra különösen fontossá a birodalom építése. A kezdet mindig szerény: néhány épület, kevés lakos és korlátozott lehetőségek. Mégis ebben rejlik a játék legnagyobb ereje, hiszen apró lépésekből születik meg egy virágzó királyság. Az új lakóházak nem pusztán népességet jelentenek, hanem új életeket, amelyek biztonságra és gondoskodásra várnak. A földeket művelő gazdaságok, a nyersanyagokat kitermelő bányák, a fűrésztelepek vagy éppen a kőfejtők mind ugyanannak a nagy egésznek az alkotóelemei, amelynek működése csak akkor válik harmonikussá, ha minden részlet a helyére kerül. A játék gazdasági rendszere meglepően következetes: a lakosság élelmezése, a folyamatos aranybevétel biztosítása és az építkezésekhez szükséges nyersanyagok előteremtése állandó egyensúlykeresésre ösztönöz. Sokkal inkább emlékeztet egy gondosan komponált zeneműre, mint puszta számok kezelésére, hiszen minden rossz döntés felboríthatja azt a törékeny harmóniát, amelyre egy fejlődő királyság épül.
Különösen lenyűgözött az a szemlélet, amely nem a vég nélküli terjeszkedést jutalmazza, hanem a meglévő értékek bölcs fejlesztését. Egy-egy bánya vagy termelőépület korszerűsítése sokkal többet érhet, mint újabb és újabb létesítmények építése, hiszen ugyanakkora fenntartási költség mellett egyre nagyobb teljesítményt nyújtanak. A munkások számának szabályozása, az erőforrások folyamatos újraelosztása és a fejlesztések időzítése mind azt az érzést erősítették bennem, hogy nem csupán egy stratégiai játék mechanikáját irányítom, hanem egy élő ország sorsát formálom. Ebben a folyamatban újra felismertem azt a kislányt, aki egykor papírlapokra rajzolt kastélyokat, és elképzelte, miként gondoskodna minden alattvalójáról. A játék ritmusa éppen azért válik magával ragadóvá, mert türelemre tanít: arra, hogy egy igazán erős királyság nem hirtelen növekszik naggyá, hanem következetes döntések hosszú sorozatából születik meg.
A világ felfedezése ugyanilyen erős érzelmi töltetet hordoz. A lebegő szigetek között húzódó sötétség nem csupán ismeretlen területeket rejt, hanem annak az érzését is, hogy a világ még mindig tele van titkokkal. Amikor egy új földdarabot sikerül felfedezni, majd mágikus erővel közelebb vonni a saját birodalmunkhoz, végül pedig hidakkal összekapcsolni a már ismert területekkel, különös elégedettség tölti el az embert. Mintha nem csupán tájakat kapcsolnánk össze, hanem a széthullott világ emlékeit is újra egésszé formálnánk. Egyetlen dolog töri meg ezt a varázslatot: a korábban bejárt vidéket ismét elnyelő köd. Ez a megoldás gyakran szükségtelenül nehezíti a hosszabb távú tervezést, és megtöri azt a természetes örömöt, amelyet a felfedezés jelent. Sokkal méltóbb lenne ehhez a mesebeli világhoz, ha a már megismert tájak végleg megőriznék helyüket az emlékezet térképén, ahogyan a gyermekkori képzelet sem felejti el egyszer megalkotott országait.
Mindazonáltal Driftland nem mentes a hibáktól. A seregek irányítása gyakran inkább próbára teszi a türelmet, mintsem jutalmazza a jól átgondolt stratégiát. Az egységek önálló döntései mögött felismerhető ugyan az a törekvés, hogy a játék megszabadítson a túlzott menedzsment terhétől, a gyakorlatban azonban sokszor éppen ez okozza a legnagyobb csalódást. Előfordul, hogy a katonák tétlenül várakoznak, miközben társaik magukra maradnak a csatatéren, vagy a felderítés lassabban halad, mint azt a helyzet indokolná. Mindezek ellenére a játék képes megőrizni azt a különleges atmoszférát, amely miatt újra és újra visszatértem hozzá. A festői látványvilág, a finoman megkomponált zenei aláfestés és mindenekelőtt annak lehetősége, hogy egy darabokra hullott világot a saját elképzeléseim szerint formálhatok újjá, sokkal mélyebb élményt jelentett számomra, mint egy egyszerű stratégiai kihívás. Gyermekkori álmom ugyan sohasem vált valósággá a szó hétköznapi értelmében, mégis úgy érzem, hogy ebben a játékban egy rövid időre valóban én lehettem annak a fantáziavilágnak az igazságos hercegnője, amelyet egykor a képzeletemben olyan gondosan felépítettem.
Értékelés
90%
Összefoglaló Mesebeli helyszínek várnak ránk, ahol mi lehetünk az igazságos uralkodók. Az emberek és a különféle lények jóságos vezetői. Kell ezeknél több? Nem hiszem!
90%