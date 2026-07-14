Abyssus – Játékteszt

Ha egyetlen tulajdonságot kellene kiemelni, amely az Abyssus című alkotást, a legjobban jellemzi, az kétségtelenül a lendület lenne. A játék szinte egyetlen pillanatnyi nyugalmat sem enged, hiszen minden újabb helyiség újabb összecsapásokat, veszélyeket és gyors döntéseket követel. A különféle ellenfelek nem csupán külsejükben térnek el egymástól, hanem viselkedésükben is, ezért folyamatos alkalmazkodásra kényszerítik a játékost. A groteszk kétéltű lények, a lebegő szerkezetek és a túlvilági szörnyetegek más-más taktikát kívánnak, így a harcok hosszú órák múltán sem válnak kiszámíthatóvá. Ebben hatalmas szerepe van a fegyverarzenálnak is, amely minden darabjával eltérő játékstílust képvisel. A sörétes puska brutális ereje például egészen más megközelítést kíván, mint a távolsági összecsapásokra alkalmas fegyverek, miközben minden lövés megfelelő súllyal és látványos visszajelzésekkel társul. Különösen tetszett, hogy valamennyi fegyver rendelkezik egy alternatív használati móddal is, amelyek nem egyszerű extrák, hanem valóban új taktikai lehetőségeket nyitnak meg. Egy jól időzített másodlagos támadás sokszor nemcsak az ellenfelek közé robban be, hanem egyetlen mozdulattal a játékost is biztonságosabb pozícióba repíti, ettől pedig a mozgás és a lövöldözés szinte egyetlen folyamatos ritmussá olvad össze. Bár a közelharci támadás funkcionális szerepet kapott az elkábításban és bizonyos akadályok leküzdésében, intenzitása nem éri el a lőfegyverek által nyújtott élményt, így számomra ez maradt az egyik kevésbé kidolgozott eleme az összképnek.