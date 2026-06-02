PowerWash Simulator 2: Adventure Time – DLC bemutató

Az Adventure Time és a PowerWash Simulator rajongók örömére a játék első fizetős DLC-je kombinálja a kettőt. Ahogy az első PowerWash simulator esetén is volt, ebben a DLC-ben sem csupán egy új pályacsomagot kaptunk, hanem egy teljes vizuális átalakulás. A realisztikus koszt és sarat felváltja egy színekben gazdag, élénk, cel-shaded világ, melyet furcsa, pszichedelikus festékfoltok és jeges, mágikus szennyeződések borítanak. Olyan érzés, mintha a játék szó szerint átlépne a rajzfilmsorozat világába. De nem csak a környezetünk változik majd meg: az eszköz- és ruhatárunk minden apró részlete ehhez az új stílushoz igazodik majd.

És ez működik. Olyannyira, hogy néha nehéz elhinni, hogy még mindig ugyanazzal a játékkal játszunk. Amit viszont nem tudnak megváltoztatni ilyen gyökeresen, az a játékmenet. Ez továbbra is PowerWash Simulator 2 a maga letisztult, relaxáló játékmenetével együtt. A DLC nem próbálja meg vérfrissíteni a meglévő játékmenetet, inkább épít arra, ami már működik. Talán egy fokkal egyszerűbbnek is hat, különösen az alapjáték komplexebb pályáihoz képest, de a bő két-három óra, amit a DLC kínál, így is szórakoztató kikapcsolódást nyújt.