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GOG – Elérhető a forint alapú árazás!

bejegyzése | 2026. 06. 02. | , |

GOG – Elérhető a forint alapú árazás!

​A GOG végre kiterjeszti a valuta támogatását a magyar forintra is!

 A játékosok 2026 május végétől már forintban is vásárolhatnak DRM-mentes játékokat! Az új pénznem mellett regionális árképzést is bevezet a GOG, mely tovább bővíti a magyarországi játékosok számára nyújtott helyi áruházi élményt! Immár a magyarországi vásárlók az árakat magyar forintban (HUF) láthatják, megkönnyítve a böngészést és az árak összehasonlítását. Az új pénznem támogatásával párhuzamosan regionális árak kiigazítása is megtörtént a virtuális áruházban, hogy azok jobban tükrözzék a helyi vásárlási feltételeket.

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