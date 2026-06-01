Amnesia: Memories – Bemutató

Összességében elmondható, hogy nem véletlenül számtalan embernek ez a kedvence ebben a műfajban, hiszen egy jó sztori egy nagyon erős grafikai és zenei világgal párosul. Én állítom, hogy nem csupán nők számára lehet élmény a játék, de az biztos, hogy a férfi játékosok nem mindegyike tud majd azonosulni egy női főhős romantikázós történetével. Azok viszont, akik egy érzelmekkel teli és jól megírt romance visual novelt keres, ők biztos megtalálják, amire vágynak ebben a játékban.