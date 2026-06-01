Amnesia: Memories – Bemutató
Az Amnesia™: Memories egy „otome” játék, ami annyit tesz, hogy egy kifejezetten női játékosbázisnak készült romantikus sztori alapú játék, amelyben a női főhős szerepében kell megélni a történetet és döntéseket hozni. Főszereplőnk elvesztette az emlékezetét és most vissza kell építenie a kapcsolatait és a lehetséges pasi jelöltek közül kiválasztani a számunkra kedvezőt miközben a többi karakterrel menedzseljük a kapcsolatainkat.
Öt lehetséges partner közül választhatunk akik szerteágazó történetszálakkal rendelkeznek és összességében több, mint 20 lehetséges befejezés egyikét választhatjuk. Az egyik közülük ráadásul egy kicsit misztikus és természetfeletti elemekkel rendelkezik, ami elég érdekes csavar a történetben. A környezet, amiben a sztori játszódik az egy tipikus „slice of life” némi spirituális csavarral.
A játékban látható CG jelenetek nagyon stílusosan és tényleg látványosan vannak elkészítve, ami egy kiemelkedő eleme. Ezt kíséri egy szintén kiemelkedően jó zenei anyag, amelynek párosa egy emlékezetes kombinációt nyújt (elnézést a poénért). A karakterek szinkronmunkája is szintén magas színvonalat képvisel, és segít jobban átadni az érzelmeit és jelenlegi lelki állapotát a karakterek által mondott szövegben látottaknak.
Összességében elmondható, hogy nem véletlenül számtalan embernek ez a kedvence ebben a műfajban, hiszen egy jó sztori egy nagyon erős grafikai és zenei világgal párosul. Én állítom, hogy nem csupán nők számára lehet élmény a játék, de az biztos, hogy a férfi játékosok nem mindegyike tud majd azonosulni egy női főhős romantikázós történetével. Azok viszont, akik egy érzelmekkel teli és jól megírt romance visual novelt keres, ők biztos megtalálják, amire vágynak ebben a játékban.