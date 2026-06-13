A Capcom előveheti a régi klasszikusait. Jöhetnek újabb remake-ek?

A jelenlegi legnagyobb bevételi forrásnak számító Resident Evil, Monster Hunter és Street Fighter címek hozzák a legtöbb profitot, a vezetőség élén Haruhiro Tsujimoto kimondta, hogy bővíteniük kell a húzónevek listáját. A Devil May Cry, a Mega Man, az Ace Attorney, az Okami és az Onimusha lettek megnevezve, mint nagy népszerűségnek örvendő brandek, ezeknek a jövőben folytatásokat, remake-ket és modern portokat szánnak. A játékokon kívül a filmekre is kiterjed a bővítés, hiszen a Devil May Cry, a Street Fighter és a Resident Evil után is látnak még lehetőséget az animációs filmekben és sorozatokban.