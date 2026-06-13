A Capcom előveheti a régi klasszikusait. Jöhetnek újabb remake-ek?
A Capcom egy meglehetősen hatékony stratégiát épített fel az elmúlt években. A meglévő címeket teljes mértékben kihasználja, valamint a régi kedvenceket feltámasztja. A saját rekordjait immár 9 éve folyamatosan megdöntő japán kiadó sikersorozatának nem mostanában lesz vége, főleg, ha olyan sikeres franchise címekhez nyúlnak hozzá, amiket az elmúlt években hanyagoltak.
A jelenlegi legnagyobb bevételi forrásnak számító Resident Evil, Monster Hunter és Street Fighter címek hozzák a legtöbb profitot, a vezetőség élén Haruhiro Tsujimoto kimondta, hogy bővíteniük kell a húzónevek listáját. A Devil May Cry, a Mega Man, az Ace Attorney, az Okami és az Onimusha lettek megnevezve, mint nagy népszerűségnek örvendő brandek, ezeknek a jövőben folytatásokat, remake-ket és modern portokat szánnak. A játékokon kívül a filmekre is kiterjed a bővítés, hiszen a Devil May Cry, a Street Fighter és a Resident Evil után is látnak még lehetőséget az animációs filmekben és sorozatokban.
Nem is lehet jobban bizonyítani a Capcom sikerének receptjét, hogy az új címek is képesek kimagasló eladásokat produkálni. A Resident Evil Requiem árnyékában érkezett a Pragmata, ami 16 nap alatt lépte át a kétmillió eladott példányt. A Capcom nem tervez lassítani, és továbbra is aktívan bővíti portfólióját. Már csak az a kérdés, hogy mit fognak előhúzni a fiókból.