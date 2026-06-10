Summer Game Fest – Mit várnak a játékosok igazán?

Az elemző cégnél dolgozó Rhys Elliott osztotta meg az X-en a fent látható ábrát, ami az idei SGF-en bemutatott és a Steamen június 2. és 8. között kívánságlistára tett játékokat mutatja meg. Az ezüstérmet a listán egy MMORPG nyerte meg magának, ez a Guild Wars 3. A harmadik helyen Patrice Désilets, az Assassin’s Creed egyik alkotójának új játéka, az 1666: Amsterdam végzett, ennek a prológusát már ki is lehet próbálni Steamen.

A Resident Evil – Veronica tehát 2027-ben érkezik PC-re, PS5-re, Xbox Series gépekre és Nintendo Switch 2-re.