Summer Game Fest – Mit várnak a játékosok igazán?
A Resident Evil legújabb készülő remake-je gyakorlatilag nyílt titok volt az elmúlt időszakban, a bejelentés a Summer Game Fest keretein belül történt és joggal várják a rajongók. A bejelentéshez egy látványos előzetes érkezett, valamint kiderült, hogy a játék 2027-ben jelenik meg. Claire Redfield igazi pokoljárása új köntösben tér vissza. Az eredeti epizód 94 pontos Metascore-értékelést kapott, ami jól mutatja, mennyire sikeres volt a 2000-ben, Dreamcaston debütált játék. A Code: Veronica ráadásul technológiai mérföldkőnek is számított a sorozat történetében. A wishlist-adatok alapján komoly érdeklődés övezi az újabb remake-et, ugyanis az Alinea Analytics számításai alapján messze a Resident Evil – Veronica került a Steam felhasználók kívánságlistájának élére az SGF-en bemutatott játékok közül.
Az elemző cégnél dolgozó Rhys Elliott osztotta meg az X-en a fent látható ábrát, ami az idei SGF-en bemutatott és a Steamen június 2. és 8. között kívánságlistára tett játékokat mutatja meg. Az ezüstérmet a listán egy MMORPG nyerte meg magának, ez a Guild Wars 3. A harmadik helyen Patrice Désilets, az Assassin’s Creed egyik alkotójának új játéka, az 1666: Amsterdam végzett, ennek a prológusát már ki is lehet próbálni Steamen.
A Resident Evil – Veronica tehát 2027-ben érkezik PC-re, PS5-re, Xbox Series gépekre és Nintendo Switch 2-re.