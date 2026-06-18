Echo Generation: Midnight Edition – visszatekintő
Az Echo Generation egy retró hangulatú, könnyed kalandjáték, mely erősen merít a Stranger Things furcsa világából. A játék során egy kisvárosban élő tinédzsert fogunk irányítani, aki körül furcsa dolgok történek: valami rejtélyes dolog becsapódik a város határán, megjelenik a városban egy titokzatos, új vállalat, gyerekek tűnnek el sorra. Miközben a főszereplőnk csupán a nyári szünetét szeretné tölteni, azonban egyre mélyebbre kerül majd ezekbe a sötét rejtélyekbe. A játék 2021-ben jelent meg eredetileg, majd 2024-ben egy kibővített és feljavított verzióval álltak elő a fejlesztők, mely a Midnight Edition nevet viseli.
A korai ’90-es évek hangulatát idéző játék egy rendkívül egyedi hangulatot épít fel, és nem válik egyszerű nosztalgia-csapdává. A főszereplőnk a játék kezdetén épp egy sajátkészítésű horrorfilm forgatásán dolgozik. Ekkor kerül a valódi rémségek kötelékébe, akik ellen csapatot toboroz, a húga és néhány házikedvenc személyében, akik vele tartanak a harcok és a kalandozás során.
Az Echo Generation felépítésében egy RPG elemekkel tarkított kalandjáték. A fő hangsúly a tárgyak gyűjtésén, új területek feloldásán van. Olyan tárgyakt kell felkutatnunk, amelyek a sztori előrehaladásához vagy karakterünk fejlesztéséhez szükségesek. Az egyik ilyen tárgykategória a képregények, melyek segítésével karakterünk új képességeket tanulhat meg.
A harc körökre osztott, azonban a Sea of Stars-hoz vagy a Clair Obscure: Expedition 33-hoz hasonlóan aktív mechanikákkal egészül ki: a képességek elnyomása után bónusz sebzést oszthatunk ki, ha sikeresen teljesítünk egy quick-time eventet. Az alaptámadásoknál időzített gombnyomásra van szükség, a fejlettebb különleges mozdulatoknál pedig kvázi minigame szintig emelkedik ezek összetettsége, ami a harcok stratégiáján felül további kihívásokat kínálnak. Emiatt az új képességek megszerzése mindig izgalmas lesz el a lehetséges kombinációk gondolatára.
Ami igazán emlékezetessé teszi az Echo Generationt, az az atmoszféra, melyet a szemet gyönyörködtető voxel grafika emel egy magasabb szintre. Minden helyszín más-más hangulatot áraszt és merőben különböznek egymástól. A házunk előtti utca vidám és derűs, majd hamarosan átkerülünk azokra a területekre, ahol valódi veszély és horror elemek várnak majd ránk. A karakterek és különösen a szörnyek is emlékezetesek, a játék látványvilágának összessége így az egyik legemlékezetesebb pontja.
Egyetlen komolyabb hiányossága van a játéknak, mégpedig, hogy a karakterek száma meglehetősen csekély. Az út során csak néhány helyi karakterrel találkozhatunk, a játék rövidsége miatt még ők sem tudnak teljesen kiforrottakká válni. Az Echo Generation tele van érdekes részletekkel, és szórakoztató utalásokkal azonban a játék rövidsége miatt kicsit hiányosnak érződik. A történet és annak fordulatai jók, csak éppen egy kicsit több időre lett volna szüksége a játéknak, hogy ki tudjon teljesedni.
Mindezek ellenére az Echo Generation: Midnight Edition egy szórakoztató, egyedi élmény, amely remek alapot biztosít a folytatás számára, melyről nemsokára szintén írni fogok.