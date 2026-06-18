Echo Generation: Midnight Edition – visszatekintő

Az Echo Generation egy retró hangulatú, könnyed kalandjáték, mely erősen merít a Stranger Things furcsa világából. A játék során egy kisvárosban élő tinédzsert fogunk irányítani, aki körül furcsa dolgok történek: valami rejtélyes dolog becsapódik a város határán, megjelenik a városban egy titokzatos, új vállalat, gyerekek tűnnek el sorra. Miközben a főszereplőnk csupán a nyári szünetét szeretné tölteni, azonban egyre mélyebbre kerül majd ezekbe a sötét rejtélyekbe. A játék 2021-ben jelent meg eredetileg, majd 2024-ben egy kibővített és feljavított verzióval álltak elő a fejlesztők, mely a Midnight Edition nevet viseli.

A korai ’90-es évek hangulatát idéző játék egy rendkívül egyedi hangulatot épít fel, és nem válik egyszerű nosztalgia-csapdává. A főszereplőnk a játék kezdetén épp egy sajátkészítésű horrorfilm forgatásán dolgozik. Ekkor kerül a valódi rémségek kötelékébe, akik ellen csapatot toboroz, a húga és néhány házikedvenc személyében, akik vele tartanak a harcok és a kalandozás során.

Az Echo Generation felépítésében egy RPG elemekkel tarkított kalandjáték. A fő hangsúly a tárgyak gyűjtésén, új területek feloldásán van. Olyan tárgyakt kell felkutatnunk, amelyek a sztori előrehaladásához vagy karakterünk fejlesztéséhez szükségesek. Az egyik ilyen tárgykategória a képregények, melyek segítésével karakterünk új képességeket tanulhat meg.