Pizza Slice – Játékteszt

Az étlapon ki-be kapcsolhatjuk az egyes pizzáknál, hogy rajta legyen-e az étlapon vagy sem. De a leginkább kreatív és sandbox eleme a játéknak az az, hogy az alap pizzák mellett saját egyedi pizzákat is összeállíthatunk, elnevezhetünk és az étlapra rakhatunk. Az alapvető feltétek mellett rengeteg más fajta feltét, sőt még másik szósz is elérhető, szóval itt a játékos elengedheti a fantáziáját. Akár még az olaszokat sértő feltéteket is használhatunk, vagyis a brokkolit és az ananászt. De fontos észben tartani, hogy ha minél többféle feltétet tartalmazó pizza van az étlapon, annál többféle feltétből kell bevásárolni és elraktározni, szóval ennél a kreatív résznél is fontos a menedzselés.

Kiemelten fontos a pizzéria tisztán tartása, mivel időnként jönnek felügyelni a tisztaságot (egyébként a padlót csak akkor kell felmosni, ha leejtünk valamit). Valamint arra feltétlenül oda kell figyelni, hogy a romlandó élelmiszereket éjszakára a hűtőbe kell tenni, különben másnap megromlanak. A játékban egy sztorival rendelkező kampányt viszünk végig, ahol a szokásos munkanapok mellett különböző történések fordulnak elő a sztoriban, például dolgunk akad a maffiával is, valamint a nagypapa múltját is megismerjük. Valamint van egy velünk rivalizáló pizzéria, akik mindenre képesek, hogy tönkretegyék a pizzériánkat, például időnként egy őket hirdető táblát raknak ki a mi pizzériánk elé, vagy bűzbombát helyeznek el, de szerencsére a táblát lebonthatjuk, a bűzbombát pedig ha időben cselekszünk, akkor eltávolíthatjuk. A játék során lesz egy olyan fejezet, ahol egy héten a rivális pizzériával kell versenyezni. Itt az egyes napokon kiértékeli a játék a statisztikák alapján a győztest. Ez a fejezet azért nem tetszett, mert az egyik napon már feltétlenül nekünk kell nyerni, különben nem enged tovább a játék, és itt el is akadtam több próbálkozás ellenére, mivel itt nem elég ha a tőlünk telhetőt tesszük meg, hanem a legjobbaknak kell lennünk. Maga a játék alapvetően könnyed, de sajnos úgy tűnik, hogy az említett fejezet már meg tudja izzasztani a játékosokat, még a legkönnyebb nehézségi fokozaton is.