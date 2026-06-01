Pizza Slice – Játékteszt
A Pizza Slice egy pizzériamenedzsmentre épülő szimulátor játék, ahol nem csak az ételek elkészítése, hanem a vendégek kiszolgálása és az étterem működtetése is a játékos feladata.
Ebben a szimulátor játékban nem névtelen karakterrel játszunk történet nélkül, hanem épp ellenkezőleg. A sztori szerint a főhős, Tonio az unokatestvérével, Alfonsoval együtt örököl a nagyapjuktól egy pizzériát. Innentől Tonio szerepébe bújva elindítjuk ezt a családi vállalkozást. Ha azt hitted, hogy a pizzák elkészítése az egyetlen feladat, akkor tévedsz, ugyanis más feladatok, mint a felszolgálás, a hozzávalók beszerzése és elraktározása, valamint a mosogatás és takarítás (utóbbi kettőre akár Alfonsót is megkérhetjük) is a mi feladatunk.
A munkafolyamat igen részletes és realisztikus. A tésztát elkészítjük a megfelelő hozzávalókkal, a tésztát kinyújtuk és megformázzuk, majd jöhet rá a szósz és a feltétek. Ha betesszük sülni a pizzát, akkor figyelni kell, hogy ne süssük túl, de szerencsére ilyenkor van a sütő felett és a képernyőn is egy jelző, hogy mennyire van megsülve a pizza. A vendégek különböző szempontok szerinted értékelik az elfogyasztott pizzákat, és ezekre a szempontokra érdemes odafigyelni, mivel minél jobb pizzát készítünk, annál többet fizet érte a vendég. Azt is figyelembe kell venni, hogy a vendégek türelme is fogy a várakozás közben, tehát csipkednünk kell magunkat.
Mint említettem, a bevásárlást is nekünk kell intézni. A boltban kell megvennünk a tésztához a hozzávalókat, valamint a szószokat, illetve a piacon a feltétnek való élelmiszereket. A bevásárláskor nekünk kell eldönteni, hogy mit és miből mennyit veszünk, tehát ilyenkor érdemes tudatosan kezelni a vásárlást, például érdemes hosszabb távra tervezni, hogy ne munka közben vegyük észre, hogy valami létfontosságú dolog hiányzik. De persze a pénzzel is takarékosan kell bánnunk, valamint a kamrában is korlátozott a hely a hozzávalóknak.
A játék során folyamatosan fejleszthetjük a pizzériánkat, legyen szó jobb eszközökről, bővítésekről vagy csupán esztétikáról. A kampány részeként kapunk idővel egy pincérnőt is, akinek köszönhetően nem nekünk kell felszolgálni, valamint a tányért és a pénzt felvenni az asztalról. Igen ám, viszont szinte sosem kiszámítható, hogyan kezeli a rendeléseket, mert sokszor vettem észre, hogy az adott pizzát nem annak viszi ki aki rendelte, és ez könnyen káoszt eredményezett. Próbáltam rájönni, hogy a pincérnő valami rendszer alapján kezeli a rendeléseket, vagy szándékosan van úgy megcsinálva, hogy a pincérnő alkalmazásának az a hátránya, hogy sose tudja pontosan, hogy az adott pizzát ki rendelte, de ez sajnos nem egyértelmű, ezért egy idő után a kiszolgálást inkább én végeztem.
Az étlapon ki-be kapcsolhatjuk az egyes pizzáknál, hogy rajta legyen-e az étlapon vagy sem. De a leginkább kreatív és sandbox eleme a játéknak az az, hogy az alap pizzák mellett saját egyedi pizzákat is összeállíthatunk, elnevezhetünk és az étlapra rakhatunk. Az alapvető feltétek mellett rengeteg más fajta feltét, sőt még másik szósz is elérhető, szóval itt a játékos elengedheti a fantáziáját. Akár még az olaszokat sértő feltéteket is használhatunk, vagyis a brokkolit és az ananászt. De fontos észben tartani, hogy ha minél többféle feltétet tartalmazó pizza van az étlapon, annál többféle feltétből kell bevásárolni és elraktározni, szóval ennél a kreatív résznél is fontos a menedzselés.
Kiemelten fontos a pizzéria tisztán tartása, mivel időnként jönnek felügyelni a tisztaságot (egyébként a padlót csak akkor kell felmosni, ha leejtünk valamit). Valamint arra feltétlenül oda kell figyelni, hogy a romlandó élelmiszereket éjszakára a hűtőbe kell tenni, különben másnap megromlanak. A játékban egy sztorival rendelkező kampányt viszünk végig, ahol a szokásos munkanapok mellett különböző történések fordulnak elő a sztoriban, például dolgunk akad a maffiával is, valamint a nagypapa múltját is megismerjük. Valamint van egy velünk rivalizáló pizzéria, akik mindenre képesek, hogy tönkretegyék a pizzériánkat, például időnként egy őket hirdető táblát raknak ki a mi pizzériánk elé, vagy bűzbombát helyeznek el, de szerencsére a táblát lebonthatjuk, a bűzbombát pedig ha időben cselekszünk, akkor eltávolíthatjuk. A játék során lesz egy olyan fejezet, ahol egy héten a rivális pizzériával kell versenyezni. Itt az egyes napokon kiértékeli a játék a statisztikák alapján a győztest. Ez a fejezet azért nem tetszett, mert az egyik napon már feltétlenül nekünk kell nyerni, különben nem enged tovább a játék, és itt el is akadtam több próbálkozás ellenére, mivel itt nem elég ha a tőlünk telhetőt tesszük meg, hanem a legjobbaknak kell lennünk. Maga a játék alapvetően könnyed, de sajnos úgy tűnik, hogy az említett fejezet már meg tudja izzasztani a játékosokat, még a legkönnyebb nehézségi fokozaton is.
A kampányt lehet akár coop-ban is játszani, ami szerintem megkönnyítheti a munkát a játékban. Elérhető egy kompetitív multiplayer játékmód is Inferno Kitchen néven, ahol egy, kettő vagy háromfős csapatoknak kell egymás ellen játszani. Én egy olyan egyjátékos/coop játékmódot hiányolok (ami lehet, hogy tervben van a fejlesztőknél), ami olyan mint a kampány, de nincs sztori, hanem a végtelenségig lehet végezni a munkanapokat, miközben folyamatosan fejlesztjük a helyet. Ez szerintem azért lenne jó ötlet, mert itt nem akadnánk el, mint a kampányban az említett versengős fejezetnél.
A Pizza Slice kimondottan szórakoztató élményt nyújt, különösen azok számára, akik szeretnek főzni vagy sütni – köztük jómagam is. Elsőre repetitívnek tűnhet a játékmenet, azonban a véletlenszerű rendeléseknek, a változatos feladatoknak és a saját pizzák összeállításának köszönhetően hosszabb távon is képes fenntartani az érdeklődést. A sikerhez odafigyelésre, pontosságra, gyorsaságra és jó szervezőkészségre van szükség, így a menedzsmentjátékok kedvelőinek kimondottan jó választás.
Értékelés
84%
Összefoglaló A Pizza Slice egy kellemes és szórakoztató szimulátor, ami elsőre egyszerűnek tűnhet, de a változatos rendeléseknek és a menedzsmentelemeknek köszönhetően meglepően tartalmas élményt nyújt, és a saját pizzák összeállításával a kreativitás kibontakozására is lehetőséget ad.
