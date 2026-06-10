Switch 2-re is érkezik a Kingdom Hearts IV

A játék létezéséről már 2022 áprilisában beszélt a Square Enix, de azóta egészen nagy volt a csend a cím körül, egészen a Nintendo Direct előadásáig. A Kingdom Hearts III idén januárban ünnepelte a hatodik évfordulóját, szóval a rajongók joggal várják már a folytatást. Sora kalandja viszont már biztosan folytatást kap, igaz az előzetesből még nem derült ki a megjelenés időpontja, de annyit már tudunk, hogy PC, Xbox Series X/S és PlayStation 5 mellett a Nintendo Switch 2 tulajdonosok is elmerülhetnek a játékban.

Egy teljesen új fejezetet kapunk a sorozat történetében, hiszen kezdetét veszi a „Lost Master” történetszál. A játék helyszíne Quadratum, egy modern, óriási város, amit a fejlesztők Tokió városáról mintáztak. A korábbi részekhez hasonlóan ebben az epizódban is meg fognak jelenni a Disney univerzumából ismerős karakterek.