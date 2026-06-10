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Búcsút mondhatunk a Project: Mara játéknak

bejegyzése | 2026. 06. 10. | , |

Búcsút mondhatunk a Project: Mara játéknak

Dom Matthews az Xbox Wire-nek adott interjújában árulta el, hogy a fejlesztőcsapat erőforrásait most a Hellblade univerzum építésére irányítják maximális mértékben. Az Xbox Games Showcase során bejelentett Senua, valamint a Hellblade-univerzum jövőbeli projektjei miatt a stúdió leállította a Project: Mara fejlesztését.

A projekt sok játékos figyelmét felkeltette, különösen a fotórealisztikus környezet és a pszichológiai témaválasztás miatt. Egyetlen házban játszódott volna, amit fotórealisztikusan építettek fel digitálisan a való életből. Itt ismerhettünk volna meg olyan pszichológiai élményeket, amik a mentális betegségek hatását és a valóság torzulását ábrázolták volna. A Ninja Theory egyébként mentális egészséggel kapcsolatos kutatásokat is végez, ezeket pedig a Hellblade-játékok fejlesztése során is felhasználták. Az évek alatt több tech demót is láthattunk, de gameplay sohasem került a nyilvánosság elé. Matthews interjújából kiderül, hogy nem csak szüneteltetik a projektet, hanem le is állították azt.

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