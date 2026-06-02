Panzer Knights – visszatekintő

A tank játékok rajongóinak manapság nincs könnyű dolguk, ha egyjátékos élményre vágynak. A műfajt szinte teljes egészében a kompetitív online címek, mint a World of Tanks (és annak mindenféle spin-offjai) vagy a War Thunder uralják, így az egyetlen dolog, amit egy rajongó tehet, hogy visszatekint, és régebben megjelent alternatívákat keres, mint amilyen a Panzer Knights is. Ez egy anime köntösbe csomagolt második világháborús tankjáték, látványos összecsapásokkal és egy rövid kampánnyal.

A Joy Brick fejlesztette játék a második világháború európai hadszínterére kalauzol minket, ahol egy frissen kiképzett német páncélosalakulat élére állhatunk. A történet a lengyelországi invázió idején veszi kezdetét, majd a konfliktus számos ismert csatáját érinti, mindvégig a német oldal szemszögéből bemutatva az eseményeket.

A játékmenet egyszerű és könnyen tanulható. Tankunkat a klasszikus World of Tanksból ismerős irányítási sémával mozgathatjuk, miközben szintén az említett játékhoz hasonlóan egérrel forgatjuk a tornyot és célzunk. A különböző lőszertípusok és képességek gyorsbillentyűkre vannak kiosztva (pontosan, mint a World of Tanksban). A játék egyik legkorábban kicsúcsosodó problémája a felszínességében rejlik, ugyanis a különböző harckocsik között alig érezhető valódi különbség. Bár számokban eltérnek egymástól, működésük és képességeik szinte teljesen megegyeznek.

Nagyobb problémát jelent azonban az ellenfeleink mesterséges intelligenciája. Az ellenséges járművek gyakran mozdulatlanul várakoznak a nyílt terepen, amíg rájuk nem lövünk. Ekkor vagy az egész ellenséges haderő egyszerre aktiválódik, vagy, ha szerencsénk van, kizárólag az adott célpont reagál, a mellette álló egységek pedig továbbra is figyelmen kívül hagynak minket. Nem ritka, hogy az ellenfelek akadályokba hajtanak, egymást torlaszolják el, de az is előfordult, hogy körbe körbe mentek egy tereptárgy körül.