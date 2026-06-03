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HBO Max – 2026 júniusi ajánló

bejegyzése | 2026. 06. 03. | |

HBO Max – 2026 júniusi ajánló

A hónap legnagyobb dobása kétségkívül a Sárkányok Háza 3. évada (premier: 06. 22., hetente új epizód), amely tovább mélyíti a Trónok harca univerzum politikai intrikákkal és látványos összecsapásokkal teli világát. Az új évad ismét 8 résszel érkezik és minden eddiginél nagyobb téttel és még intenzívebb konfliktusokkal folytatja a Targaryen-ház történetét.  

Érkezik egy izgalmas, új HBO Original vígjátéksorozat is Az élet, Larry és a boldogtalanság hajszolása (premier: 06. 27., heti epizódok). Ez Larry David és Barack Obama közös projektje, egy szkeccs, ami merész, szatirikus nézőpontból vizsgálja a modern élet abszurditását. A sorozatban olyan szereplők tűnnek majd fel, mint Jon Hamm, Anna Osceola, Sean Hayes vagy Vince Vaughn.

Az Adult Swim rajongók ebben a hónapban sem maradnak tartalom nélkül: a harmadik évaddal visszatér a Kalandjaim Supermannel (premier: 06. 14., heti epizódok), amely friss, lendületes megközelítésben meséli újra az ikonikus szuperhős történetét, miközben a klasszikus elemeket modern hangvétellel ötvözi. 

Jön a Csak a szépeket hozzátok (premier: 06. 02., heti epizódok), egy amerikai dokumentumfilm-sorozat, ami az első igazán elismert férfi szupermodell, Hoyt Richards történetét és rajta keresztül az 1980–90-es években aktív „Eternal Values” nevű kultuszt és annak megszállott guruját mutatja be. 

Érkezik a Büszke (premier: 06. 12.), egy lengyel queer dráma, ami egy meleg férfi gondtalan mindennapjait követi végig, aki hirtelen egy gyerek gondviselőjévé válik.

A dokumentum- és reality kínálatot erősíti a 100 szakács is, (premier: 06. 14., heti epizódok)egy könnyedebb néznivaló, amelyben Terry Crews vezetésével a gasztronómia szerelmesei mérik össze tudásukat egy látványos versenyben. 

Az európai dokusorozat kínálat ebben a hónapban is erős lesz. Jön A Topuria család (premier: 06. 05.), amely az MMA-sztár Ilia Topuria életén keresztül mutatja be a sport és a magánélet kihívásait. A sport vonalat erősítve pedig Spanyol ultrák: halálos szenvedély (premier: 06. 19.) a futballhoz kapcsolódó identitás, erőszak és közösség kérdéseit vizsgálja mélyrehatóbban. 

És, ha már futball: elérhető lesz a sport és pszichológia határán mozgó Dear England (premier: 06. 17.) is, ami az angol labdarúgó-válogatott megújulását mutatja be egyedülálló perspektívából, játékfilmes megközelítésben. A minisorozat főszerepében Joseph Fiennes (A szolgálólány meséje) és Jodie Whitaker (Ki vagy, doki?) láthatóak.

Júniusban érkezik a platformra Nemes Jeles László tavalyi filmje, az Árva (premier: 06. 05.), amiben egy fiatal zsidó fiú, Andor történetét követhetjük végig 1957-ben, a kommunista rezsim elleni felkelés után egy évvel, amikor megjelenik az életében egy brutális férfi és azt állítja magáról, hogy ő az igazi apja. 

A filmes kínálat legjobban várt darabjai a Sehol se otthon (A Complete Unknown(premier: 06. 05.) Timothée Chalamet főszereplésével, valamint a Sisu és a Sisu – A bosszú útja (premier: 06. 19.), amiben Aatami a finn ex-katona hadjáratait követhetjük végig. Jön az Ikertelen (06. 06.) című vígjáték, amiben gyászoló ikrek számára létrehozott támogató csoportban szövödő barátságába leshetünk be. A thriller és horror rajongóknak kedvez majd a Hozd vissza őt (premier: 06.12.), amely egy sötét titkokat rejtő új otthonba költöző testvérpár történetét követi, de elérhető lesz Scarlett Johansson rendezésében készült karakterközpontú dráma, az Eleonor, a lenyűgöző (premier: 06.20.), amely egy idős nő újrakezdésének történetét meséli el érzékeny és meglepő fordulatokkal teli módonA zenei drámák rajongóinak pedig étdemes lesz megnézni Klikk (06.26.) című filmet, amiben a feltörekvő kisvárosi zenész a hirtelen jött sikert után veszélyes játékba keveredik.  

Ha már a sorozatoknál beszéltünk az Adult Swimről, jöjjön tőlük egy film is. Az Adult Swim: Az elefánt (premier: 06. 01.) egy igazán izgalmas és formabontó animációs kísérlet: négy animációs szupersztár közösen, de a saját stílusában alkotva hoz létre egy három különböző stílusú részből összefonódó animációs meglepetésfilm. 

A klasszikusok kedvelői se fognak unatkozni a nyári időszak kezdetével: elérhetővé válik a teljes Men in Black – Sötét zsaruk trilógia (06. 04.), érkezik az Ave, Cézár! (06. 11.), A legnagyobb showman (06. 11.), a King’s Man – A kezdetek (06. 12.), A kaszkadőr (06. 13.) és A könyvelő, valamint A könyvelő 2. (06. 26.) is. 

A hónap elején látható lesz a platformon és az Eurosporton a Roland Garros idei évadának döntő szakasza. A tavalyi férfi finálé igencsak maradandó volt, ehhez kapcsolódóan pedig a hónap közepén érkezik majd egy dokumentumfilm is, A tenisz új hajnala címmel (06. 20.), ami Carlos Alcaraz és Jannik Sinner felemelkedését követi, akik átveszik a stafétát a „nagy hármastól”. A történet középpontjában a tavalyi Roland Garros férfi döntő áll, amely közel 5 és fél órán át tartott. A filmben többek között John McEnroe, Jim CourierMats Wilander és Justine Henin is megszólal. 

Májusban új tartalmakkal erősített az HBO Max, hiszen saját podcast műsoraik is elérhetővé váltak a csatornán. A hónapban több közönségkedvenchez, így a Visszatérés, a Félig üres, a The Last of Us és a Vészhelyzet Pittsburgben című sorozatokhoz is érkeznek podcastok, de a legaktuálisabb mindenképpen a Sárkányok háza új évadához kapcsolódik majd. A Trónok harca podcast: A Sárkányok háza (premier: 06. 22.) dedikált kísérőműsor lesz.  

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