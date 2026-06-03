HBO Max – 2026 júniusi ajánló

Az Adult Swim rajongók ebben a hónapban sem maradnak tartalom nélkül: a harmadik évaddal visszatér a Kalandjaim Supermannel (premier: 06. 14., heti epizódok), amely friss, lendületes megközelítésben meséli újra az ikonikus szuperhős történetét, miközben a klasszikus elemeket modern hangvétellel ötvözi.

Jön a Csak a szépeket hozzátok (premier: 06. 02., heti epizódok), egy amerikai dokumentumfilm-sorozat, ami az első igazán elismert férfi szupermodell, Hoyt Richards tö rténetét és rajta keresztül az 1980–90-es években aktív „Eternal Values” nevű kultuszt és annak megszállott guruját mutatja be.

Érkezik a Büszke (premier: 06. 12.), egy lengyel queer dráma, ami egy meleg férfi gondtalan mind ennapjait követi végig, aki hirtelen egy gyerek gondviselőjévé válik.

A dokumentum- és reality kínálatot erősíti a 100 szakács is, (premier: 06. 14., heti epizódok), egy könnyedebb néznivaló, amelyben Terry Crews vezetésével a gasztronómia szerelmesei mérik össze tudásukat egy látványos versenyben.