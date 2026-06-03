HBO Max – 2026 júniusi ajánló
A hónap legnagyobb dobása kétségkívül a Sárkányok Háza 3. évada (premier: 06. 22., hetente új epizód), amely tovább mélyíti a Trónok harca univerzum politikai intrikákkal és látványos összecsapásokkal teli világát. Az új évad ismét 8 résszel érkezik és minden eddiginél nagyobb téttel és még intenzívebb konfliktusokkal folytatja a Targaryen-ház történetét.
Érkezik egy izgalmas, új HBO Original vígjátéksorozat is Az élet, Larry és a boldogtalanság hajszolása (premier: 06. 27., heti epizódok). Ez Larry David és Barack Obama közös projektje, egy szkeccs, ami merész, szatirikus nézőpontból vizsgálja a modern élet abszurditását. A sorozatban olyan szereplők tűnnek majd fel, mint Jon Hamm, Anna Osceola, Sean Hayes vagy Vince Vaughn.
Az Adult Swim rajongók ebben a hónapban sem maradnak tartalom nélkül: a harmadik évaddal visszatér a Kalandjaim Supermannel (premier: 06. 14., heti epizódok), amely friss, lendületes megközelítésben meséli újra az ikonikus szuperhős történetét, miközben a klasszikus elemeket modern hangvétellel ötvözi.
Jön a Csak a szépeket hozzátok (premier: 06. 02., heti epizódok), egy amerikai dokumentumfilm-sorozat, ami az első igazán elismert férfi szupermodell, Hoyt Richards tö
Érkezik a Büszke (premier: 06. 12.), egy lengyel queer dráma, ami egy meleg férfi gondtalan mind
A dokumentum- és reality kínálatot erősíti a 100 szakács is, (premier: 06. 14., heti epizódok), egy könnyedebb néznivaló, amelyben Terry Crews vezetésével a gasztronómia szerelmesei mérik össze tudásukat egy látványos versenyben.
Az európai dokusorozat kínálat
És, ha már futball: elérhető lesz a sport és pszichológia határán mozgó Dear England (premier: 06. 17.) is, ami az angol labdarúgó-válogatott megújulását mutatja be egyedülálló perspektívából, játékfilmes megközelítésben. A minisorozat főszerepében Joseph Fiennes (A szolgálólány meséje) és Jodie Whitaker (Ki vagy, doki?) láthatóak.
Júniusban érkezik a platformra Nemes Jeles László tavalyi filmje, az Árva (premier: 06. 05.), amiben egy fiatal zsidó fiú, Andor történetét követhetjük végig 1957-ben, a kommunista rezsim elleni felkelés után egy évvel, amikor megjelenik az életében egy brutális férfi és azt állítja magáról, hogy ő az igazi apja.
A filmes kínálat legjobban várt darabjai a Sehol se otthon (A Complete Unknown) (premier: 06. 05.) Timothée Chalamet főszereplésével, vala
Ha már a sorozatoknál beszéltünk az Adult Swimről, jöjjön tőlük egy film is. Az Adult Swim: Az elefánt (premier: 06. 01.) egy igazán izgalmas és formabontó animációs kísérlet: négy animációs szupersztár közösen, de a saját stílusában alkotva hoz létre egy három különböző stílusú részből összefonódó animációs meglepetésfilm.
A klasszikusok kedvelői se fognak unatkozni a nyári időszak kezdetével: elérhetővé válik a teljes Men in Black – Sötét zsaruk trilógia (06. 04.), érkezik az Ave, Cézár! (06. 11.), A legnagyobb showman (06. 11.), a King’s Man – A kezdetek (06. 12.), A kaszkadőr (06. 13.) és A könyvelő, valamint A könyvelő 2. (06. 26.) is.
A hónap elején látható lesz a platformon és az Eurosporton a Roland Garros idei évadának döntő szakasza. A tavalyi férfi finálé igencsak maradandó volt, ehhez kapcsolódóan pedig a hónap közepén érkezik majd egy dokumentumfilm is, A tenisz új hajnala címmel (06. 20.), ami Carlos Alcaraz és Jannik S
Májusban új tartalmakkal erősített az HBO Max, hiszen saját podcast műsoraik is elérhetővé váltak a csatornán. A hónapban több közönségkedvenchez, így a Visszatérés, a Félig üres, a The Last of Us és a Vészhelyzet Pittsburgben című sorozatokhoz is érkeznek podcastok, de a legaktuálisabb mindenképpen a Sárkányok háza új évadához kapcsolódik majd. A Trónok harca podcast: A Sárkányok háza (premier: 06. 22.) dedikált kísérőműsor lesz.