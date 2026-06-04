Új előzetes érkezett a Sárkányok háza 3. évadához

Rövid tartalom: George R.R. Martin Tűz és vér („Fire & Blood”) című műve alapján készült sorozat, amely a Trónok harca eseményei előtt 200 évvel játszódik, és a két részre szakadó Targaryen-ház történetét meséli el. Míg az első két évad bemutatta, hogy jutnak el a karakterek a háború kirobbanásáig, a 3. évad már magát a harcokat fogja bemutatni.

Alkotók:

Alkotó / showrunner / executive producer: Ryan Condal

Társal kotó / executive producer: George R.R. Martin

Executive producerek: Sara Hess, Melissa Bernstein, Kevin de la Noy, Vince Gerardis, David Hancock, Philippa Goslett

Szereplők: Matt Smith, Emma D’Arcy, Olivia Cooke, Steve Toussaint, Rhys Ifans, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno, Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall, Matthew Needham, James Norton, Tom Bennett, Kieran Bew, Kurt Egyiawan, Freddie Fox, Clinton Liberty, Gayle Rankin, Abubakar Salim, Tom Cullen, Tommy Flanagan, Dan Fogler, Joplin Sibtain és Barry Sloane.