Docked – betekintő
A Docked a Saber Interactive egyik legújabb simulator stílusú játéka, amely a SnowRunner és a RoadCraft alapjait követve ipari nehézgépek irányítására és a logisztikai menedzsmentre helyezi a hangsúlyát. A Saber Interactive játékai sokszor fluktuálnak minőségükben, néhol kasszasikerekkel, néhol pedig átlagos, vagy annál rosszabb minőségű játékokkal találkozunk.
A Docked során egy kikötőtulajdonos fiának szerepét vesszük át, és a játék rögtön be is dob minket a mélyvízbe: egy közeledő vihar előestéjén kell egy hajóról veszélyes rakományt lerakodni, mielőtt a vihar kárt tenne benne. Ezt egy daruval végezzük el, a nyitóküldetés pedig egyben tutorialként is funkcionál. Ez a nagyjátból tíz perces küldetés megismerteti velünk a daru irányításának alapjait.
A legtöbb irányítható jármű hasonló logika alapján működik, így bármelyikbe áthuppanva ismerős irányítási sémával fogunk találkozni. Néhány apróbb feladathoz rövid autóvezetés szegmensek is társulnak, melyek során a vezetett járművek a SnowRunnerhez és a RoadCrafthoz hasonlóan súlyos, hitelesen visszaadott tömeggel rendelkező gépek lesznek.
A vihar elvonulása után a kikötő komoly károkat szenved (ez a nyitány meglehetősen hasonlít a RoadCraft nyitányához). Emiatt a játék során a fő célunk a kikötő újjáépítése és tovább fejlesztése lesz. Ezt küldetések teljesítésével érhetjük el. A két fő erőforrásunk a pénz és a nyersanyagok lesznek, amelyek felhasználásával és költésével új járműveket és kibővített tároló kapacitást szerezhetünk a kikötőnk számára. Az előrehaladás remekül van ütemezve. Az új gépeket viszonylag gyorsan és könnyen megvásárolhatjuk, azok pedig újabb küldetés típusokat nyitnak meg, melyek több pénzzel jutalmaznak majd. Ez a körforgás pedig fenntart egy ütemet mellyel észre se vesszük és máris a legdrágább gépekkel dolgozunk. A küldetések maguk azonban meglehetősen monotonná teszik ezt az előrehaladást.
A víz és a sár fizikája a SnowRunnerben és a RoadCraftban látott módon adnak realisztikus hatást a környezetnek. A világ részletgazdag és látványos, viszont nem igazán interaktálhatunk vele, mivel a fejlesztők korábbi játékaihoz hasonlóan csak a gépek között ugrálhatunk, nincs lehetőségünk „bejárni” a rendelkezésre álló teret. Erre rátesz egy lapáttal, hogy a feladatok közötti váltás sem a legkifinomultabb. A küldetéseket csak a saját menüjükben választhatjuk ki, és ha végeztünk velük, akkor vissza ki kell lépnünk ebbe a menübe, így töltőképernyők sorozata szakítja meg folyamatosan a játékmenetet. A játékmenet pedig egy idő után meglehetősen monotonná válik, hiszen a rendelkezésre álló gépek csak adott számú feladatra alkalmasak, a kötött helyszín pedig a környezet változását is akadályozza. Az új járművek feloldása és az új feladatok megjelenése kezdetben kellő lendületet ad a játéknak, azonban 6-7 óra játék után ez a lelkesedés elül és a monotonitás veszi át a helyét.
A játék hangzása sem emelkedik ki olyan mértékben, mint a látványa. A szinkronhangok átlagosak és egyáltalán nem emlékezetesek. A háttérzene nyugodt hangulatot teremt, ami egész jól aláfesti az amúgy meglehetősen pihentető játékmenetet, azonban ahhoz hasonlóan egy idő után monotonná válik. Ez is egy olyan játék, amit tökéletesen lehet játszani úgy, hogy azt lehalkítva egy másik képernyőn inkább egy filmet nézünk.
Összességében, a Docked tartalmaz érdekes részeket és szórakoztató pillanatokat, azonban ez az első Saber Interactive játék, ahol azt kell mondjam, hogy minél több időt töltünk vele, annál kevésbé élvezetes. Az alaprendszerei jól működnek, a kezdeti órákban elérhető előrehaladás jól felépített és ütemes. Amíg új feladatokat oldunk fel kimondottan szórakoztató, azonban mikor már nincs mit feloldani a játék mintha megállna és onnantól a szórakoztatás faktor jelentősen csökken. A látványvilága a fejlesztőcsapattól elvárható módon lenyűgöző, viszont a hangzása minden lesz, csak emlékezetes nem.