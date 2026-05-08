Docked – betekintő

A Docked a Saber Interactive egyik legújabb simulator stílusú játéka, amely a SnowRunner és a RoadCraft alapjait követve ipari nehézgépek irányítására és a logisztikai menedzsmentre helyezi a hangsúlyát. A Saber Interactive játékai sokszor fluktuálnak minőségükben, néhol kasszasikerekkel, néhol pedig átlagos, vagy annál rosszabb minőségű játékokkal találkozunk.

A Docked során egy kikötőtulajdonos fiának szerepét vesszük át, és a játék rögtön be is dob minket a mélyvízbe: egy közeledő vihar előestéjén kell egy hajóról veszélyes rakományt lerakodni, mielőtt a vihar kárt tenne benne. Ezt egy daruval végezzük el, a nyitóküldetés pedig egyben tutorialként is funkcionál. Ez a nagyjátból tíz perces küldetés megismerteti velünk a daru irányításának alapjait.

A legtöbb irányítható jármű hasonló logika alapján működik, így bármelyikbe áthuppanva ismerős irányítási sémával fogunk találkozni. Néhány apróbb feladathoz rövid autóvezetés szegmensek is társulnak, melyek során a vezetett járművek a SnowRunnerhez és a RoadCrafthoz hasonlóan súlyos, hitelesen visszaadott tömeggel rendelkező gépek lesznek.

A vihar elvonulása után a kikötő komoly károkat szenved (ez a nyitány meglehetősen hasonlít a RoadCraft nyitányához). Emiatt a játék során a fő célunk a kikötő újjáépítése és tovább fejlesztése lesz. Ezt küldetések teljesítésével érhetjük el. A két fő erőforrásunk a pénz és a nyersanyagok lesznek, amelyek felhasználásával és költésével új járműveket és kibővített tároló kapacitást szerezhetünk a kikötőnk számára. Az előrehaladás remekül van ütemezve. Az új gépeket viszonylag gyorsan és könnyen megvásárolhatjuk, azok pedig újabb küldetés típusokat nyitnak meg, melyek több pénzzel jutalmaznak majd. Ez a körforgás pedig fenntart egy ütemet mellyel észre se vesszük és máris a legdrágább gépekkel dolgozunk. A küldetések maguk azonban meglehetősen monotonná teszik ezt az előrehaladást.