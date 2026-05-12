Magin: The Rat Project Stories – Játékteszt
80% XP80% XP
Magin: The Rat Project Stories egy olyan dark fantasy deckbuilder, ami egy erősen sztori alapú játék. A Daedalic Entertainment által kiadott játékokra jellemző az egyedi, nagyon látványos grafikai világ és ez itt sincs másképp. Egy képregény-szerű, de mégis komor világot tár elénk, amelyben különböző karakterek sorsát alakíthatjuk egy nemlineáris történetben. A teljes szinkronmunka pedig segít abban, hogy egy kicsit személyiséggel lássa el a karaktereket és ne csak egy „Wall of text” mutassa be mi és hogyan történik velük.
A játék világa egy sötét középkort mutat be, ami mágiával van megfűszerezve. Karakterünk történetét irányíthatjuk ebben a reményvesztett világban és egy plusz rendszernek köszönhetően némi morális dilemmákkal is szembe kell nézzünk. Karakterünk érzelmei befolyásolódnak majd a döntéseink során, amelyeket vagy a párbeszédek vagy a csatákkal kapcsolatban kell meghoznunk. Én úgy éreztem, hogy erre reflektál is a játék, nem pedig csak egy mutató a kijelző tetején.
Tekintve, hogy egy deckbuilderről van szó a játék egyik fő mechanikája lesz az, hogy a saját paklinkat bővítsük és tökéletesítsük. Sok más kártya alapú játékkal szemben itt nincsenek nagyon brutális mechanikák, így valamivel egyszerűbb ráéreznie az ehhez nem szokott játékosoknak. Természetesen a meglévő rendszerek itt is nagyon kombinálhatóak, ha az abszolút min-maxolás lenne a célunk, de boldogulhatunk egyszerűbb, játékstílusunknak megfelelő lapok választásával is. Lapokat nem csak a legyőzött ellenfeleink után szerezhetünk, de akár egy-egy jól megadott sztori választás során is.
A Darkest Dungeonnal ellentétben (habár a látványvilága szerintem kicsit hasonlít az első részre) itt nem a bukásra van kiélezve és a folyamatos újrajátszásra, hanem egy tényleges karakter történetének elmondására és végig vitelére. A kártyás harcrendszer szerintem egy nagyon jó választás volt, ugyanis így a paklink által tudunk egy teljesen ránk szabott képességrendszert kialakítani és nem pedig egy adott eszközkészletből válogatni.
Értékelés
80%
Összefoglaló Nyugodt szívvel tudom ajánlani bárkinek a játékot, aki vagy a deckbuildereket szereti vagy a dark fantasy történeteket, mert itt mindkettőt megtalálja. A nehézség nem flusztráló, és a jól megtervezett döntéseket pozitívan jutalmazza a játék.
80%