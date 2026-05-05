HBO Max – 2026 májusi ajánló

A koreai tartalmak kedvelői számára érkezik a CNN saját gyártású dokusorozata, a K-pop és a dél-koreai hullám (K‑Everything. premier: 05. 09., a premier napján a teljes évad elérhető; 4 epizód), amely bemutatja, hogyan emelkedett ki Dél-Korea a balsorsból a kreativitás és olyan újítások által, amelyek a 21. század egyik legjelentősebb popkulturális mozgalmához vezettek.

Szintén májusban debütál a japán gyártású Song of the Samurai (Chiruran) (premier: 05. 09., a premier napján 1 rész, majd hetente új epizód; , 8 epizód, eredeti nyelven, angol felirattal). A sorozat alapjául Umemura Sinja hosszú ideje futó mangája, a „Chiruran: Shinsengumi Requiem” szolgál, amelynek alkotója a „Record of Ragnarok” című művével tett szert nemzetközi ismertségre, miután az mangaadaptációból nagy népszerűségnek örvendő anime készült. A „Chiruran” több mint egy évtizede stabil és elkötelezett olvasótáborral rendelkezik: eddig 36 kötetben jelent meg, és összesen több mint hárommillió példány kelt el belőle. Az évek során anime- és színpadi adaptációk is készültek a történetből. A sorozat a késő Edo-kori Kiotóban játszódik, és a Shinsengumit követi nyomon – azt a legendás szamurájtestületet, amely a sógunátus utolsó védelmi vonalaként szolgált Japán egyik legviharosabb politikai átmenete idején. A középpontban Hijikata Toshizó áll – egykori utcai harcos, akit Yamada Juki alakít –, akinek Kondó Iszamival és Okita Szódzsival kialakuló, váratlan testvéri szövetsége adja a sorozat érzelmi magját. Hűség, árulás, betegség és háború nehezedik a csoportra, miközben körülöttük fokozatosan összeomlik a régi rend.