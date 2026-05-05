HBO Max – 2026 májusi ajánló
A hónap egyik leginkább várt sorozatpremierje az Adult Swim kultikus animációja, a Rick és Morty 9. évada (premier: 05. 25., a premier napján 1 rész, majd hetente új epizód; 10 epizód) tovább erősíti az HBO Max felnőtteknek szóló animációs kínálatát, a sci‑fi és fekete humor műfajának meghatározó darabjaként.
A koreai tartalmak kedvelői számára érkezik a CNN saját gyártású dokusorozata, a K-pop és a dél-koreai hullám (K‑Everything. premier: 05. 09., a premier napján a teljes évad elérhető; 4 epizód), amely bemutatja, hogyan emelkedett ki Dél-Korea a balsorsból a kreativitás és olyan újítások által, amelyek a 21. század egyik legjelentősebb popkulturális mozgalmához vezettek.
Szintén májusban debütál a japán gyártású Song of the Samurai (Chiruran) (premier: 05. 09., a premier napján 1 rész, majd hetente új epizód; , 8 epizód, eredeti nyelven, angol felirattal). A sorozat alapjául Umemura Sinja hosszú ideje futó mangája, a „Chiruran: Shinsengumi Requiem” szolgál, amelynek alkotója a „Record of Ragnarok” című művével tett szert nemzetközi ismertségre, miután az mangaadaptációból nagy népszerűségnek örvendő anime készült. A „Chiruran” több mint egy évtizede stabil és elkötelezett olvasótáborral rendelkezik: eddig 36 kötetben jelent meg, és összesen több mint hárommillió példány kelt el belőle. Az évek során anime- és színpadi adaptációk is készültek a történetből. A sorozat a késő Edo-kori Kiotóban játszódik, és a Shinsengumit követi nyomon – azt a legendás szamurájtestületet, amely a sógunátus utolsó védelmi vonalaként szolgált Japán egyik legviharosabb politikai átmenete idején. A középpontban Hijikata Toshizó áll – egykori utcai harcos, akit Yamada Juki alakít –, akinek Kondó Iszamival és Okita Szódzsival kialakuló, váratlan testvéri szövetsége adja a sorozat érzelmi magját. Hűség, árulás, betegség és háború nehezedik a csoportra, miközben körülöttük fokozatosan összeomlik a régi rend.
Új vígjátéksorozatként érkezik A miniatűr feleség (The Miniature Wife. premier: 05. 13., epizódok hetente; 10 epizód), főszerepben Elizabeth Banks és Matthew MacFayden. Egy technológiai baleset következtében Lindy és Les, egy házaspár kénytelen újraértékelni a kapcsolatát, amikor a házasságuk feletti irányításért való versengésük drámai következményeket eredményez.
A MAX Original tartalmak sorát gyarapítja Jason Momoa feel good sorozata, a Csavargások 2. évada (On the Roam, premier: 05. 14., a premier napján 1 rész, majd hetente új epizód; 6 epizód), továbbá érkezik még a kicsik kedvence, a Batwheels 3. évada (premier: 05. 09.) és még sok más is (Richard Hammond’s Workshop, Gang War: Bandidos, A Palu-család: titkok, hazugságok és gyilkosság).
Május elején érkezik a klasszikus irodalmi adaptáció új feldolgozása, az Üvöltő szelek (Wuthering Heights, premier: 05. 01.), főszerepben Margot Robbie és Jacob Elordi.
Május 2-án válik teljessé az akciórajongók számára a Jason Bourne-franchise, jön Queen és Freddy Mercury életét feldolgozó Bohém rapszódia (Bohemian Rhapsody, premier: 05. 08.), az akció-vígjátékok kedvelőinek a Pancser Police (The Other Guys, premier: 05. 08.), míg az akciófilm rajongók számára jó, hogy jön Jason Statam tavalyi sikerfilmje, A melós (A Working Man, premier: 05. 15.), illetve ebben hónapban lesz látható az a Pedro Pascal, Dakota Johnson és Chris Evans romantikus filmje, a Többesélyes szerelem (Materialists, premier: 05.08).
Tovább bővül a DC világa is, hiszen érkezik a tavalyi év egyik legegyedibb animációs alkotása, az Azték Batman – A birodalmak harca (Aztec Batman: Clash of Empires, premier: 05. 09.). Az Azték Birodalom idején a fiatal Yohualli Coatl a denevéristen Tzinacan templomában képezi magát és alkotja meg felszerelését és fegyvereit, hogy szembeszálljon a spanyol invázióval, megvédje Moctezuma királyt, és megbosszulja apja halálát.
Továbbá érkezik még a hónapban a Kung Fu Panda 4. (05. 02.), a Még egy kis szívesség (Another Simpler Favor, premier: 05. 01.) Blake Lively és Anna Kendrick főszereplésével, a Freaky (05. 01.) Vince Vaughnnal, a Kellékfeleség (Just Go With It, premier: 05. 02.) Adam Sandlerrel és Jennifer Anistonnal, az Aloha (05.14) Bradley Cooperrel, A Madagaszkár pingvinjei (05. 16.) illetve a Szerelem és más drogok (05.21) Anne Hathaway ésJake Gyllenhaal közreműködésével.