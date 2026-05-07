EverSiege: Untold Ages – betekintő

Az EverSiege egyik legegyedibb mechanikája a bázisunk építése és annak folyamatos fenyegetettsége az ellenséges hordák által. Az épületek újjáépítése és fejlesztése egy feszült, sietős tempójú tevékenység lesz, már ha nem akarjuk, hogy amint felépült már dőljön is össze. Ezen felül fontos a balansz megtalálása is. A katonai létesítmények az azonnali védekezésben segítenek minket viszont a gazdasági épületeken múlhat a hosszútávú sikerünk. Minden döntés súlyt hordoz és következményekkel jár melyet lehet, hogy nem is azonnal fogunk megérezni, hanem az egyik későbbi védelmi fázisban.

Minden egyes ostrom egy véletlenszerűen generált térképen játszódik, így a terepviszonyok, az ellenségek elhelyezkedése és a stratégiai szempontból fontos helyszínek folyamatosan változnak. Az időutazáson alapuló előrehaladás egy extra réteget ad a játékhoz. Ahogy sikeresen haladunk előre és visszaállítjuk a számunkra ideális idővonalakat, a játék egyre nehezebb körülményekkel és terepekkel, valamint egyre erősödő ellenfelekkel válaszol.

Egyjátékos módban az EverSiege egy rendkívül intenzív élmény. Kooperatív módban azonban egy teljesen más megvilágítást kap a játékmenet. A játék háromfős kooperatív csapatjátékot támogat, mely során a taktika egy magasabb szintre lép: az egyik játékos a bázis védelmére összpontosíthat, a másik az táborokat számolhatja fel, amíg a harmadik a gazdaságot és a fejlesztéseket tartja kézben. Amikor ez a felosztás működik, a kooperatív játék egy olajozott gépezetté válik, ahol senkinek nem kell kapkodnia a dolgával. Ha azonban a kommunikáció nem megy, a több játékosnak köszönhetően a kialakuló káosz sokkal nagyobb mértékű lesz, mint az egyszemélyes játék esetén.

Vizuálisan az EverSiege egy kicsit vegyesnek érződik. Maga a játék visszafogottabb vizuális elemekkel operál, amely az olvashatóságot részesíti előnyben a látványossággal szemben. Ezzel szemben az effektek látványosak és a játék közepe felé elkezdik felülírni az átláthatóságot, mikor egy-egy elemi támadás ellepi a teljes képernyőt. A teljesítményen ez szintén érezhető. Az ostromok kezdetén a játék kellően stabil, a későbbi játékrészek alatt azonban a nagyszámú egységet mozgató csaták alatt kisebb-nagoybb FPS esések észrevehetők lesznek.

Az EverSiege: Untold Ages egy ambiciózus és mechanikailag gazdag (már-már túlterhelt) hibrid játék, amely sikeresen ötvözi a hőskezelést, a bázismenedzsmentet és a védelem-támadás dualitását. Szórakoztató egyedül is, azonban a játék erőssége és összetettsége akkor tud igazán kiteljesedni, ha egy háromfős csapattal látunk neki.