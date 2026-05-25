Hacked: The Streamer – Bemutató
A Hacked: The Streamer egy olyan pszicho-horror sztorit mutat be, melyben főszereplőnk, aki internetes nicknevén PinkyPie-ként ismert kap egy szponzori ajánlatot, amelyet a nézői számára be is szeretne jelenteni, de eközben egy váratlan fordulat történik az életében. A felvezetőben már megtudjuk, hogy valaki egy leaket helyez el a streamerünkről, és a feladatunk az lesz, hogy lehetőleg sikeresen megtaláljuk, ki lehetett az ismeretlen elkövető.
A történet során megismerjük főszereplőnk csatornájának moderátorait, akikkel „videochatelünk”, de még az ex pasi, a támogató barátok és a testvér is a képbe kerül. Ennyi ember közül kell kitalálnunk ki lehet az, aki rosszat akar nekünk és spoiler alert, de nem feltétlenül sikerül. Ez speciel nekem tetszett, hogy ha nem voltam elég szemfüles, akkor lehetséges kimenet az, hogy nem tudom meg ki a tettes.
A játékban két szinkron található: angol és török. Erre talán a szereplők nevei is erősen utalnak, de ha nincs gondunk a feliratok olvasásával, akkor ajánlani tudom a török szinkront. Nekem annyira az angol nem tetszett benne, de ez inkább csak személyes vélemény. Nagyon érződik rajta az indie feeling, hogy a készítők mindent beleadtak, de ez volt az elérhető szint. Első produkciónak szerintem egy teljesen jó kezdet, és ha hihetünk az áruházi oldalnak, akkor ez az első része egy „Hacked” antológiának.
Összességében elmondható, hogy szórakoztató volt a történet, és elég sok döntési lehetőségünk van, ami módosítja a továbbhaladást. 5 különböző lehetséges befejezés van a történetben, amely ~50 döntési pont során áll össze. Ami egy kicsit bónuszban hozzátesz a sztori izgalmasságához, hogy ez egy olyan helyzet, ami manapság az interneten bárkivel megtörténhetne. Ha egy kis izgalomra vágysz egy hétvégi mozidélutánhoz, akkor nyugodt szívvel tudom ajánlani ezt a pár órás FMV történetet.