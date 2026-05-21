Luna Abyss – játékteszt
92% XP92% XP
Ha vennénk a DOOM játékok, a Bioshock széria és a Returnal legjobb elemeit, behelyeznénk őket egy omladozó ipartelepre, rengeteg piros lámpával, akkor pontosan a Luna Abysst kapnánk eredményül. A Kwalee Labs által fejlesztett FPS shooter egy percig sem próbálja rejtegetni az inspirációit, de minden egyes elem, amit máshonnan emel egy egyedi, saját ötlettel van társítva. A saját, atmoszférikus és szándékosan nyomasztó hangulat lebilincselő élménnyé ötvözi a jól bevált átemelt és az új mechanikákat. Az eredmény helyenként ismerősnek hat, az összkép mégis meglepően eredetinek érződik, és olyan identitást teremt, amelyre valószínűleg sokáig emlékezni fogunk.
A játék során egy Fawkes nevű karakter lesz a főszereplőnk, aki Wardeneknek nevezett szintetikus testeket száll meg, amelyeket az „All Father” által irányított börtönkomplexum mélyén találunk. A küldetésünk lényegében kényszermunkák elvégzése lesz, melyekkel a Fawkesra kiszabott büntetés hosszát csökkenthetjük. Ez a felfedezésnek egy furcsa, sötét melléktónust biztosít majd. A játék remekül használja a Warden koncepciót a környezet általi mesélésre, ugyanis a komplexum mélyén rengeteg Warden maradványait találjuk majd, aláfestve a helyzetünk komolyságát, és árnyalva a következményét annak, ha nem járunk sikerrel a büntetésünk lenullázásának.
A prezentáció, a világépítés és a főellenfelek elleni harcok érezhetően sokat merít a Destinyből, különösen a pályák felépítése és az ellenségek olvasható sziluettjei és mozgása terén. A leszállás során bőséges platformozás vár ránk, de amint elkezdődik a harc, a Luna Abyss nagyon gyorsan magával tudja ragadni az embert. Az összecsapások során ellenfeleink a Returnalhoz hasonló, sűrű neon lövedéktengert zúdítanak ránk, szűk, komor szobákban. Ez a harcmodor folyamatos mozgást, éberséget és gyors reflexeket követelnek majd tőlünk.
A harc az a terület, ahol a játék igazán sziporkázni tud. A fegyverek lőszerhasználat helyett túlmelegedés alapúak, így a legkifizetődőbb taktika az új DOOM játékokban alkalmazott (bár attól visszafogottabb) folyamatos fegyver cserélgetés lesz. Minden fegyver más ütemben hevül túl, így állandóan figyelnünk kell, hogy ne lőjünk túl sokat egy-egy adott fegyverrel. A szándékosan kisebb fegyverkészlet az olvashatóságot szolgálja, és gondoskodik arról, hogy ami fegyvert kapunk, az mind legyen kellően egyedi és emlékezetes.
Az előrehaladásunkban észrevehetők könnyedebb metroidvania stílusra hajazó elemek, de a játék lineáris kialakítása miatt nem mondható metroidvaniának. A felfedezésre az erőforrások begyűjtése és fegyverek megszerzése ösztönöz majd, az azt segítő képességek pedig folyamatosan lesznek feloldva, ahogy haladunk előre. Ezek között találkozunk majd a hagyományos dupla ugrással, kristály platformokat kreáló képességgel, levegőben történő kitéréssel és még számos ismerős fejlesztéssel, melyeket a harcok és a platformozás során is használni fogunk az előrehaladáshoz.
A játék egy erőteljes, komor atmoszférát épít fel. A háttérzenét lassú zongoradallamok és visszafogott vonós hangzatok adják, melyeknek erős kontrasztot képeznek a hatalmas föld alatti folyosókon és a brutalista ipari komplexumokban visszhangzó léptekkel. A környezet nem csupán a harc hátterét adják, hanem a játék komplett díszletét is, melyet a harcok között a fejlesztők nagy szeretettel mutogatnak majd.
Vizuálisan a Luna Abyss a vörös lámpák általi fényjáték és a brutalista környezetek ábrázolása terén teljesít a legerősebben. Az ipari folyosók és a föld alatti terek árnyjátéka erős identitást adnak a játéknak és emlékezetessé teszik a látványvilágát.
Értékelés
92%
Összefoglaló A Luna Abyss akkor a legerősebb, amikor a látványos világ és a harc váltogatja egymást és beszippant minket az atmoszférája. Inspirációit sikeresen ötvözi úgy, hogy lényegesen kiegészíti őket. Az intenzív FPS-ek kedvelői benne egy atmoszferikus, különleges játékot fognak találni benne, mely brutalista stílusa és zseniális főellenfelei sokáig az emberrel maradnak.
92%