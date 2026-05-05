World of Warships: Legends – Megérkezett a PC megjelenés és a Golden Week fesztivál!

A legfontosabb változás, hogy a Legends végre PC-re is befut. A Steam és az Xbox PC platformok megnyitásával a játék új vizekre hajózik, miközben az Xbox Game Pass előnyei tovább erősítik a fedélzeten töltött idő értékét. A cross-platform előrehaladás révén a kapitányok pontosan ott folytathatják pályafutásukat, ahol korábban abbahagyták, nincs szükség a játék újrakezdésésre, csak a következő csata indítására.

A frissítés középpontjában a „Blooming Mountain” kampány áll, amely négy héten át kínál strukturált kihívásokat és jutalmakat. Nyolcvan feladat, tematikus kozmetikumok, ládák és a végén egy VII-es szintű japán prémium csatahajó, az Inamura várja a vállalkozó szellemű kapitányokat. Ez a hadigép nem csupán gyors és mozgékony, hanem a 410 mm-es lövegeinek köszönhetően közelharcban is kifejezetten halálos.

Az ünnepi hangulatról a Golden Week gondoskodik, amely ismét látványos tematikus tartalmakkal tölti meg a kikötőket. Az új „Spirits in the Wind” naptár három héten keresztül kínál jutalmakat, köztük különleges hajókinézeteket és egy új parancsnokot, Kaede Kawashirót. A Golden Week ’26 ládák pedig nemcsak kozmetikai elemeket rejtenek, hanem visszatérő ikonikus hajókat is, olyan neveket, amelyek már bizonyítottak a csatatéren.

A frissítés azonban nem áll meg az ünneplésnél. A Római Birodalom ismét felemelkedik, és vele együtt új hadigépek érkeznek. A VIII-as szintű olasz prémium cirkáló, a Legate, valamint a Marcantonio Colonna csatahajó egyaránt a precíz tűzerő és a taktikai jelenlét eszközei. A Taranto kikötő visszatérése pedig egy új jutalmazási rendszerrel bővül, ahol az erőforrások kombinálása kulcsfontosságúvá válik.

A kulturális együttműködések frontján is történik előrelépés. Az „Arpeggio of Blue Steel -Ars Nova-“ újra befut, magával hozva a rajongók kedvenc hajóit és karaktereit. Az ARP Musashi, Nachi és Kirishima mind saját identitással rendelkező egységek, amelyek új színt visznek a flottába. A különleges Yamato skin és a tematikus küldetések pedig tovább mélyítik az élményt.