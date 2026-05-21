World of Tanks: HEAT – 2026. május 26-án végre megjelenés
A csatatér hamarosan lángba borul! A World of Tanks: HEAT, egy új önálló, ingyenesen játszható taktikai járműves lövöldözős játék, amely május 26-án jelenik meg. A második világháború utáni alternatív korszakban játszódó World of Tanks: HEAT új szintre emeli a csapatalapú páncélos hadviselést, gyorsabb, intenzívebb és látványosabb összecsapásokat kínálva.
Nézd meg a hivatalos megjelenési dátumot bejelentő filmszerű előzetest, amelyet Ilya Naishuller rendezett (Hardcore Henry, Nobody), és amelyben zenekarának, a Biting Elbowsnak a zenéje hallható
A World of Tanks: HEAT PC-n (Wargaming Game Center és Steam), Steam Decken, PlayStation 5-ön, Xbox Series X|S-en és NVIDIA GeForce NOW-n lesz elérhető, teljes cross-platform játék- és fejlődés támogatással.
A HEAT az alapoktól kezdve a Wargaming saját, házon belül fejlesztett új motorjára épül. Ez a technológia modern látványt és magával ragadó környezetet teremt, miközben gyors, azonnal reagáló játékmenetet és stabil teljesítményt biztosít a hardverek széles skáláján.
A megjelenéskor a játékosok a következőkre számíthatnak:
- Nyolc ügynök: Három harctéri szerepkör – védő, támadó és mesterlövész. Minden ügynök két halálos járművel rendelkezik, amelyek mindegyike a harcban betöltött szerepére van szabva.
- Tizenöt jármű: Minden jármű más játékstílust támogat, és modulokkal, valamint felszerelésekkel teljesen testre szabható. Legyen szó a frontvonal tartásáról vagy a távolból történő csapásmérésről, minden feladatra akad egy tank.
- Nyolc pálya: A csataterek változatos biomokat, helyszíneket és vizuális stílusokat kínálnak, és mindegyik úgy készült, hogy több játékmódban is többféle játékstílust támogasson.
- Négy PvP mód: A Hardpoint, a Control, a Kill Confirmed és a Conquest módok érhetők el.