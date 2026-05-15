GUILTY GEAR -STRIVE- 2.0 – Bemutató
Megérkezett a GUILTY GEAR -STRIVE- első nagy verziófrissítése, amely új tartalmakat is hoz és a meglévőket is módosítja. Az eredeti változat 2021-ben jött ki és most több év távlatában egy kis vérfrissítést eszközöltek, hogy újra egy friss játék élményét adja. Singleplayer és Multiplayer módosítások mellett új testreszabási lehetőségeket is kapunk, amelyek kicsit színesebbé tehetik a játékmenetet.
Az igazán komoly játékosok számára valószínűleg a legnagyobb újítás a Ver.4.09 -> Ver.5.00 váltás lesz, ami egy elég hosszú listányi technikai módosítást hoz lényegében minden karakter és maga a harcrendszer működésében. A Season 3-ban bekerült Wild Assault nevű mechanikát most kivezetik a játékból, mert túlságosan a támadónak kedvezett és nagyon precíz működést igényelt. Bekerült viszont egy Counter Blitz nevű mechanika, amivel a begyűjtött Burst-öt tudjuk taktikusan elhasználni. Ha tényleg magas szinten játszik az ember a játékkal, akkor érdemes végig olvasni a változtatások listáját, viszont olyan hosszú, hogy csak végig görgetéstől elfárad az ember keze.
A season pass keretében Jam Kuradoberi bekerült, mint játszható karakter és vele együtt egy játszható pálya is. Módosítottak a menürendszeren, a karakter választó rendszeren (ahol már kiegészítőket is tudunk állítani a karakterekre), de még új harc előtti párbeszédeket is betettek mikor X karakter Y ellen játszik. Ranked meccsek esetében is barátibb lett a helyzet a játékosok számára, ugyanis rank reset esetén nem egy szimpla DR 1500-ra áll vissza a rating, hanem a végső eredményt alapul véve számítja ki a szezon kezdési rangját. Ezzel talán egy kicsit a gyengébb játékosoknak kedvez, akiket nem vernek félholtra a profi játékosok szezoninduláskor és a profik is megtarthatnak valamennyit a magas szintjükből.
Összességében elmondható, hogy egy elég átfogó felújításon ment keresztül a játék a 2.0-ás verzióval, ami szerintem a verekedős játékok esetében egy szükséges dolog. Enélkül túl könnyen ellaposodhatna a harc és minden szezon tartogat valami új kihívást még a régi játékosok számára is. A 2.0 kijövetelére elérhetővé vált egy „Guilty Gear -Strive- 2.0 Starter Edition”, amely magába foglalja az alap játékot és hozzá a Season Pass 1-5, digital artworköt és zenét és az Ultimate edition plusz az évfordulós ünnepség skinjeit.