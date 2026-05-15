GUILTY GEAR -STRIVE- 2.0 – Bemutató

A season pass keretében Jam Kuradoberi bekerült, mint játszható karakter és vele együtt egy játszható pálya is. Módosítottak a menürendszeren, a karakter választó rendszeren (ahol már kiegészítőket is tudunk állítani a karakterekre), de még új harc előtti párbeszédeket is betettek mikor X karakter Y ellen játszik. Ranked meccsek esetében is barátibb lett a helyzet a játékosok számára, ugyanis rank reset esetén nem egy szimpla DR 1500-ra áll vissza a rating, hanem a végső eredményt alapul véve számítja ki a szezon kezdési rangját. Ezzel talán egy kicsit a gyengébb játékosoknak kedvez, akiket nem vernek félholtra a profi játékosok szezoninduláskor és a profik is megtarthatnak valamennyit a magas szintjükből.