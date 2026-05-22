Atomic Picnic – Korai Hozzáférés Betekintő

Az Atomic Picnic a BitCake brazil fejlesztőstúdió és a Mad Mushroom kiadó közös projektje, amely 2024 novemberében indult útjára Steamen, korai hozzáférés keretén belül. Ez egy ígéretes TPS nézetű bullet hell roguelike, robbanékony kooperatív akcióval fűszerezve. Közel két évnyi aktív fejlesztés és közösségi visszajelzés vezérelte frissítés után pedig a lövöldözős roguelikeok egyre zsúfoltabb piacán kellene életben maradnia és előállni a nagyon várt 1.0 frissítéssel, ami reményeim szerint sikerül neki, ugyanis a csapat valami egészen különlegest tett le az asztalra.

A játék bár színes kinézete és vidámabb hangulata miatt egyáltalán nem idézi a többi hasonló játékot, de egy a Zónának nevezett, szörnyekkel teli posztapokaliptikus pusztaságba repít minket, ahol véletlenszerűen generált arénákban kell túlélnünk. Az ellenfelek hullámait leütve tapasztalati pontokat gyűjtünk és pusztító fejlesztéseket raknunk össze, majd megküzdünk a továbbjutásunk útjába álló főellenfelekkel. A játék egyik legkiemelkedőbb mechanikája az Impulse Gear, mely segítségével a szokásosnál sokkal mozgékonyabbak leszünk, és a Zóna felfedezése így egyszerűbb feladat lesz.

Az Impulse Gear segítségével dupla ugrást, gyors gördülést persze különféle falmászási technikákat is magunkévá teszünk majd. A magasból alávetve magunkat pedig ráeshetünk az ellenfeleinkre, kilapítva őket. Ezek a különleges mozgásformák azonban egy újra töltési időhöz lesznek kötve, így megakadályozva, hogy csak ezeket használva triviálissá váljanak a harcok.