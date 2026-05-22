Atomic Picnic – Korai Hozzáférés Betekintő
Az Atomic Picnic a BitCake brazil fejlesztőstúdió és a Mad Mushroom kiadó közös projektje, amely 2024 novemberében indult útjára Steamen, korai hozzáférés keretén belül. Ez egy ígéretes TPS nézetű bullet hell roguelike, robbanékony kooperatív akcióval fűszerezve. Közel két évnyi aktív fejlesztés és közösségi visszajelzés vezérelte frissítés után pedig a lövöldözős roguelikeok egyre zsúfoltabb piacán kellene életben maradnia és előállni a nagyon várt 1.0 frissítéssel, ami reményeim szerint sikerül neki, ugyanis a csapat valami egészen különlegest tett le az asztalra.
A játék bár színes kinézete és vidámabb hangulata miatt egyáltalán nem idézi a többi hasonló játékot, de egy a Zónának nevezett, szörnyekkel teli posztapokaliptikus pusztaságba repít minket, ahol véletlenszerűen generált arénákban kell túlélnünk. Az ellenfelek hullámait leütve tapasztalati pontokat gyűjtünk és pusztító fejlesztéseket raknunk össze, majd megküzdünk a továbbjutásunk útjába álló főellenfelekkel. A játék egyik legkiemelkedőbb mechanikája az Impulse Gear, mely segítségével a szokásosnál sokkal mozgékonyabbak leszünk, és a Zóna felfedezése így egyszerűbb feladat lesz.
Az Impulse Gear segítségével dupla ugrást, gyors gördülést persze különféle falmászási technikákat is magunkévá teszünk majd. A magasból alávetve magunkat pedig ráeshetünk az ellenfeleinkre, kilapítva őket. Ezek a különleges mozgásformák azonban egy újra töltési időhöz lesznek kötve, így megakadályozva, hogy csak ezeket használva triviálissá váljanak a harcok.
Minden egyes próbálkozásunk során különböző helyszínekre kerülünk a Zónán belül: omladozó gátaktól elhagyatott vasútállomásokon át homokos sivatagokig, ahol a szörnyek hullámai egyre agresszívabbá és erősebbé válnak, amíg el nem érjük a főellenfelet, vagy el nem sodor minket a szörnyáradat. Az arzenálunk hagyományos fegyverekből áll, viszont változatosságuk miatt mindenki meg fogja találni a saját ízlésének megfelelő eszközt: gépkarabélyok, mesterlövész puskák és egyéb különböző fegyvereket oldhatunk fel, melyek mindegyike eltérő játékstílust tesz lehetővé.
A fejlődési rendszer szintlépéseken keresztül erősít minket. Minden szintlépéskor három véletlenszerű bónusz közül választhatunk, legyen az erősített lőfegyver sebzés, kitéréskor hátrahagyott tüzes pocsolyák vagy épp leidézhető követők, akik mellettünk harcolnak. A fejlesztéseken felül továbbá Curiokat szerezhetünk, melyek evolúciókban rejlik, amelyek különböző fejlesztések összhangjára épülő, pusztító verziói azoknak. A megfelelő Curiók összegyűjtésével például meteorviharokat zúdíthatunk az ellenfeleinkre vagy dobócsillagokat hányó tornádókat szabadíthatunk rájuk.
A játék tartalmaz permanens fejlesztéseket is, melyeket megszerezve minden nekifutást picit erősebben fogunk kezdeni. Ez a rendszer Mementokon alapul, melyek permanens bónuszok, amelyeket felfedezési feladatok teljesítésével oldhatunk fel.
A játékban négy játszható karakter található: Ash, Hani, Bonnie és JD, akik mind-mind eltérő alaptulajdonságokkal rendelkeznek, így mindannyiuk különböző játékstílusok megvalósítását teszik lehetővé.
Az Atomic Picnic egy lebilincselő roguelike shooter élményt kínál, melyet egy különleges mozgásmechanikai rendszer és egy érdekes grafikai stílus tesz emlékezetessé.