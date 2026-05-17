Valorborn – Korai Hozzáférés betekintő

A Valorborn egy kegyetlen, nyílt világú középkori sandbox játék, melyet legegyszerűbben a középkori britanniába helyezett Kenshi-ként tudnék jellemezni, azonban nem hiszem, hogy ez sok embernek mondani fog bármit is, hiszen az ihlető játék is egy kevésbé ismert cím.

Kezdjük tehát az elején. A Valorborn egy fantasy kaland-RPG, amelynek középpontjában a csapatépítés, a craftolás és az építkezés áll. Lényegében szabadon fedezhetjük fel a hatalmas nyílt világot, és az egyes településeket meglátogatva a helyiekből saját csapatot toborozhatunk, majd saját falvakat és városokat építhetünk. Az így létrehozott településeken a munkásaink szinte minden tárgyat legyárthatnak, ezzel a világ gazdasági életében egy jelentős szereplővé válhatunk majd. Mivel a játék jelenleg még korai hozzáférésben elérhető, így ez az ígéretes koncepció messze nem teljes és határozottan elmondható, hogy sok fejlesztésre szorul ahhoz, hogy széleskörűen ajánlani tudjam.

A tutorial alatt rögtön elég feltűnő lesz a játék narratív szempontból nagyon is gyerek cipőben jár. Az első jelenetek párbeszédei kényelmetlenek, zavaros a hangvételük, az iramuk pedig következetlen. A tutorial önmagában egy teljes újra írásra szorul. Mondjuk nem ez lenne az első korai hozzáférésű játék, ami teljesen átalakítja a játék intróját megjelenés előtt, ha ez bekövetkezne majd.

A tényleges játékmenetbe beleugorva a kezdeti gondok végre háttérbe szorulnak, és megmutatkozik az a bevált formula, amely a Kenshit is sikeressé tette. A világ szabad felfedezése, a nyersanyagok gyűjtögetése és az első kis tábor felhúzása, melyet hosszú órákon keresztül fejleszthetünk fel egészen egy működő városig tökéletes szórakozást nyújt, és ha hozzávesszük azt, hogy a játék a korai hozzáférés kezdeti stádiumában van, számos új funkciót is várhatunk a jövőben.