Valorborn – Korai Hozzáférés betekintő
A Valorborn egy kegyetlen, nyílt világú középkori sandbox játék, melyet legegyszerűbben a középkori britanniába helyezett Kenshi-ként tudnék jellemezni, azonban nem hiszem, hogy ez sok embernek mondani fog bármit is, hiszen az ihlető játék is egy kevésbé ismert cím.
Kezdjük tehát az elején. A Valorborn egy fantasy kaland-RPG, amelynek középpontjában a csapatépítés, a craftolás és az építkezés áll. Lényegében szabadon fedezhetjük fel a hatalmas nyílt világot, és az egyes településeket meglátogatva a helyiekből saját csapatot toborozhatunk, majd saját falvakat és városokat építhetünk. Az így létrehozott településeken a munkásaink szinte minden tárgyat legyárthatnak, ezzel a világ gazdasági életében egy jelentős szereplővé válhatunk majd. Mivel a játék jelenleg még korai hozzáférésben elérhető, így ez az ígéretes koncepció messze nem teljes és határozottan elmondható, hogy sok fejlesztésre szorul ahhoz, hogy széleskörűen ajánlani tudjam.
A tutorial alatt rögtön elég feltűnő lesz a játék narratív szempontból nagyon is gyerek cipőben jár. Az első jelenetek párbeszédei kényelmetlenek, zavaros a hangvételük, az iramuk pedig következetlen. A tutorial önmagában egy teljes újra írásra szorul. Mondjuk nem ez lenne az első korai hozzáférésű játék, ami teljesen átalakítja a játék intróját megjelenés előtt, ha ez bekövetkezne majd.
A tényleges játékmenetbe beleugorva a kezdeti gondok végre háttérbe szorulnak, és megmutatkozik az a bevált formula, amely a Kenshit is sikeressé tette. A világ szabad felfedezése, a nyersanyagok gyűjtögetése és az első kis tábor felhúzása, melyet hosszú órákon keresztül fejleszthetünk fel egészen egy működő városig tökéletes szórakozást nyújt, és ha hozzávesszük azt, hogy a játék a korai hozzáférés kezdeti stádiumában van, számos új funkciót is várhatunk a jövőben.
A crafting-rendszer, bár a játék gazdaságának a gerincét adja, kissé nehézkes kialakítása miatt nem épp a leghozzáférhetőbb funckiója a játéknak. A különböző munkaasztalokra kell hordani a begyűjtött nyersanyagokat, majd a barkácsolásra kijelölt csapat valós időben dolgoznak a tárgyak legyártásán. Az elmélet egyszerűnek tűnhet, de a megvalósítás több ponton megbotlik. Egyebek között nincs lehetőség egy elindított projekt megszakítására, tehát ha félre kattintunk és elindítjuk egy tárgy gyártását, az erőforrások egyszerűen elvesznek és ki kell várnunk, amíg az adott tárgy elkészül.
A játék jelenlegi verziója ezen felül további, a korai hozzáférés során jellemző problémákkal is küzdd. Ezek közül a legfájdalmasabb a játékmenetre nézve az FPS számok alakulása lesz. A városokon kívül is képes még 30 alá is benézni, viszont a városokban konkrétan diavetítéssé tud lassulni a képkockaszám. Ez egyértelműen az Unreal Engine hírhedt instabilitásának róható fel, és amíg egy nagyobb, átfogó optimalizálás nem történik a játék sajnos nehezen mondható játszhatónak. Ugyanezek a teljesítményproblémák a betöltési idők drámai megnövekedéséhez is hozzájárulnak:
Mindezek ellenére én személy szerint reménykedem benne, hogy a fejlesztők kijavítják a Valorborn hiányosságait és egy nap a játék a Kenshi (vagy épp a készülő Kenshi 2) méltó ellenfele lehet. Az alap játékmenet, (mikor épp működik) valóban szórakoztató és könnyű belefeledkezni egészen addig, amíg a teljesítmény leesése közbe nem szól.