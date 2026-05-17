Etrange Overlord – játékteszt
Az Etrange Overlord egy felettébb érdekes játék, mert annak ellenére, hogy a NIS America a kiadója, és három fejlesztő csapat dolgozott rajta, (köztük a zseniális Star Ocean: The Second Story R-t fejlesztő Gemdrops), a megjelenés előtt keveset lehetett hallani róla, és én azt mondanám, hogy még a megjelenés után sem kapta meg azt a figyelmet, amit megérdemelne (a cikk írásakor 18 darab felhasználói értékelést kapott steamen). Pedig a játék maga minden, csak nem rossz, vagy felejthető.
A történet középpontjában Étrange von Rosenburg áll, egy rendkívül tehetséges varázsló, akit a király meggyilkolásával hamisan megvádolnak, majd kivégeznek. Ez az igazságtalan ítélet a pokolba juttatja, ő azonban a saját előnyére fordítja ezt a helyzetet: mágikus képességei segítségével fokozatosan szövetségesek seregét gyűjti maga köré. Ezek a bajtársak, akiknek életét Étrange valamilyen módon megváltoztatta, segítenek neki abban, hogy a körülmények ellenére könnyű dolga legyen.
A játék maga sem veszi túl komolyan a narratíváját. Étrange komikusan túlerős képességei és az a lazaság, amivel a saját reménytelen helyzetét szemléli gyorsan felfesti, hogy milyen hangulatot is terveztek átadni a fejlesztők. A humor következetesen jelen van az egész kalandban, és meglepően jól működik, mivel a játéknak ennél jóval több mondanivalója van.
A komikus felszín alatt találunk majd egy valódi, megható történetszálat is, mely közelebb hozza a szereplőket és enyhít az amúgy komolytalannak tűnő humoros felszínen. Étrange pokolban kötött barátságai hitelesek, a társak háttértörténetei rokonszenvesek, és annak ellenére, hogy a szereplőgárda igencsak nagy méretű, minden tagjának a személyisége és a személyes kapcsolatai tisztán és világosan rajzolódnak ki. Étrange például praktikus tanácsokat ad, felvázolja saját életfilozófiáját, és hatalma ellenére nehézségekkel is találkozik majd, melyeken át kell küzdenie magát. A történet néhol váratlanul sötét fordulatokat tud venni, elvégre csak a pokol elveszett lelkei között barangolunk majd.
A játékmenet egy egyszerű loopra épül, mely során a Macaronnak nevezett bázisunkon küldetéseket vállalunk egy világtérképen, illetve fejlesztjük a csapatunkat. Maguk a küldetések rövid, akciódús összecsapások, ahol célunk az összes ellenség legyőzése lesz, de időnként különleges, időre menő szállítási versenyeket, boss harcokat, de még váratlan muzikális előadásoknak is szemtanúi lehetünk. A játék során egyszerre négy karaktert vihetünk magunkkal, és közöttük szabadon válthatunk. Minden karakternek saját, egyedi játékstílusa van, Étrange például, (nem meglepő módon) a mágikus, távolsági támadásokra specializálódott, de találni fogunk itt közelharci és tömegek ellen specializált karaktereket is.
A legfontosabb azonban, hogy minden karakter rendkívül egyszerű: általában csak egy kombóval és egy különleges támadással rendelkeznek, és nincsenek igazán jelentős mechanikai különbségek közöttük. Ez a játékmeneti egyszerűség a nagy szereplőgárdával és a pályák rövidségével együtt némileg sekély érzetet kelt a játéknak. A kihívás szintje sem különösebben magas, ennek ellenére be tudunk kapcsolni egy könnyített módot, mely valószínűleg csukott szemmel is teljesíthető.
A Macaronon számos fejlesztési lehetőség áll majd rendelkezésünkre, főzés és fegyverfejlesztés formájában. A nyersanyagokat nekünk kell beszereznünk hozzájuk, mely a játék későbbi fázisaiban feltűnően sok munkát igényel majd, a nyersanyag mennyiségek aránytalan nagysága miatt, különösen, ha figyelembe vesszük a nagy szereplőgárdát is. Az anyagok a manuális gyűjtögetés mellett vásárolhatók és passzív expedíciókkal is gyűjthetők, de az összes szükséges anyag megszerzése idővel inkább terhes feladat lesz, mint a játék szerves része.
Mindezek ellenére az Etrange Overlord játékmenete egyszerűsége ellenére is élvezetes marad a játék végéig. A harc lendületes, a kitérések reszponzívak, a változatos küldetések pedig megakadályozzák, hogy a játék monotonná váljon. A boss harcok is jól felépítettek, egyedi mechanikáknak köszönhetően. Az egyik különleges eleme harcoknak a ciklikusan feltöltődő erősítők rendszere, mely egy feltöltődő sávként jelenik meg, azonban ahelyett, hogy egy speciális támadást nyomhatnánk el vele, személyre szabhatjuk, hogy mi történik mikor elnyomjuk. Természetesen lesz lehetőségünk különleges támadásokat is hozzáadni, sokkal fontosabbak lesznek viszont azok a buffok, amik a védelmünk vagy épp támadásaink erejét növelik egy rövid időre.
Értékelés
86%
Összefoglaló A komédia, a dráma és a szívhez szóló, karakterközeli pillanatok ötvözése nehéz feladat, de az Etrange Overlordnak mégis sikerült megugrania ezt. Ez egy olyan szórakoztatóan egyedi alkotás, amely ugyan nem fog különösebb kihívással szolgálni, és amelynek játékmenete sem mutat semmi kiemelkedőt, viszont egy nagyon fontos szempontot teljesít: szórakoztat.
