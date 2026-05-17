Etrange Overlord – játékteszt

Az Etrange Overlord egy felettébb érdekes játék, mert annak ellenére, hogy a NIS America a kiadója, és három fejlesztő csapat dolgozott rajta, (köztük a zseniális Star Ocean: The Second Story R-t fejlesztő Gemdrops), a megjelenés előtt keveset lehetett hallani róla, és én azt mondanám, hogy még a megjelenés után sem kapta meg azt a figyelmet, amit megérdemelne (a cikk írásakor 18 darab felhasználói értékelést kapott steamen). Pedig a játék maga minden, csak nem rossz, vagy felejthető.

A történet középpontjában Étrange von Rosenburg áll, egy rendkívül tehetséges varázsló, akit a király meggyilkolásával hamisan megvádolnak, majd kivégeznek. Ez az igazságtalan ítélet a pokolba juttatja, ő azonban a saját előnyére fordítja ezt a helyzetet: mágikus képességei segítségével fokozatosan szövetségesek seregét gyűjti maga köré. Ezek a bajtársak, akiknek életét Étrange valamilyen módon megváltoztatta, segítenek neki abban, hogy a körülmények ellenére könnyű dolga legyen.

A játék maga sem veszi túl komolyan a narratíváját. Étrange komikusan túlerős képességei és az a lazaság, amivel a saját reménytelen helyzetét szemléli gyorsan felfesti, hogy milyen hangulatot is terveztek átadni a fejlesztők. A humor következetesen jelen van az egész kalandban, és meglepően jól működik, mivel a játéknak ennél jóval több mondanivalója van.

A komikus felszín alatt találunk majd egy valódi, megható történetszálat is, mely közelebb hozza a szereplőket és enyhít az amúgy komolytalannak tűnő humoros felszínen. Étrange pokolban kötött barátságai hitelesek, a társak háttértörténetei rokonszenvesek, és annak ellenére, hogy a szereplőgárda igencsak nagy méretű, minden tagjának a személyisége és a személyes kapcsolatai tisztán és világosan rajzolódnak ki. Étrange például praktikus tanácsokat ad, felvázolja saját életfilozófiáját, és hatalma ellenére nehézségekkel is találkozik majd, melyeken át kell küzdenie magát. A történet néhol váratlanul sötét fordulatokat tud venni, elvégre csak a pokol elveszett lelkei között barangolunk majd.