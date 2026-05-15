Call of the Elder Gods – betekintő
A Call of the Elder Gods az Out of the Blue Games 2020-ban megjelent Call of the Sea című játékának a folytatása, amely ismét egy lovecrafti ihletésű, FPS nézetű puzzle-kalandjátékként terel minket vissza a mélységbe. A folytatás története az előd eseményei után harminc évvel később játszódik, és akik játszottak a Call of the Sea-vel, azok sejthetik, hogy a rejtvények megfejtéséhez itt is éles elmére lesz szükség, ugyanis a fejtörők talán még az elődnél is sokkal keményebbek lesznek a Call of the Elder Godsban.
A játék során a főhősünk Evangeline Drayton lesz, egy egyetemi hallgató, akit különös álmok gyötörnek, melyek során egy baljós hang arra kéri, hogy találjon meg egy szobrot, valamint azt, hogy meg kell mentenie az emberiséget. Útját hamarosan keresztezi Harry Everheart professzor, aki az első játékból ismerős lehet, ugyanis ő Norah, az első játék főszereplőjének férje. Norah is jelen lesz egyébként a játék során, mint a történet narrátora, aki az egész kaland során közvetlenül hozzánk fog beszélni.
A játékmenet teljes mértékben megtartotta az előd mechanikáit. FPS nézetből irányítjuk Evangeline-t, és különböző helyszínek között haladva felfedezés és összetett, többrétegű fejtörők megoldása lesz a feladatunk. Nyomokat is kell majd gyűjtenünk ezek megoldásához, melyeket egy praktikus naplóban fogunk eltárolni. A kezdeti rejtvények még viszonylag könnyen megoldhatók, a játék előrehaladtával azonban egyre komolyabb agymunkát igényelnek majd, nehézségük bár szubjektív, az én véleményem az, hogy a Call of the Elder Gods fejtörői kreatívabbak lettek és megoldásuk is kevesebb frusztrációt okozott, mint a Call of the Sea-ben.
A feladványok változatossága is dicséretre méltó: az idegen szimbólumok és kottajelölések megfejtésétől indulunk, később pedig Harry-vel kell együttműködve kell teljesen új szempontokat használó feladatokat megoldanunk. Egy szóval rengeteg különböző fejtörőre számíthatunk a játék során. Arra az esetre, ha teljesen elakadnánk valahol, kaptunk egy beépített tipp rendszert is, mely nem azonnal az adott feladat megoldását árulja el, hanem előbb megpróbál rávezetni arra. Természetesen, ha nagyon nem megy, pár tipp után a tényleges megoldást is megmutatja.
A Call of the Elder Gods immár Unreal Engine 5-ben készült el, ami rendkívül látványos, részletgazdag helyszíneket eredményeznek, még ha ez némiképp a teljesítmény rovására is megy. A helyszínek változatossága is feltűnően bővült az előző részhez képest. Találunk itt majd melankolikus, őszi kastélyt, kultisták titkos búvóhelyét, havas katonai bázist, ókori gépekkel teli sivatagot és számos különböző emberfeletti környezetet is.
A játék egyik leglogikátlanabb mechanikája, hogy egyes tárgyak felvételekor Norah automatikusan narrálni kezd, viszont, ha letesszük a tárgyat, azonnal leáll a narráció, ahelyett, hogy végig menne.
Ez azt a rendkívül frusztráló folyamatot eredményezi, hogyha kíváncsiak vagyunk a történetre, akkor bizony rengeteg időt vagyunk kénytelenek egyhelyben állni az adott tárggyal a kezünkben, amíg Norah befejezi a narrációját.
Az apróbb logikátlanságoktól eltekintve, a Call of the Elder Gods egy remek folytatása a Call of the Sea-nek, mely mind komplexitásában, mind tartalmában túlnyúlik elődjén, és egy emlékezetes történetet mesél el még annál is emlékezetesebb helyszínekkel. A fejtörői továbbra is gondolkodást igényelnek, érdekesek és változatosak. Aki egy új puzzle-kalandjátékot keres, annak a Call of the Elder Gods-t csak ajánlani tudom, még akkor is, ha a Call of the Sea-t esetleg kihagyta, annak ismerete ugyanis nem feltétlenül szükséges a folytatáshoz.