Call of the Elder Gods – betekintő

A Call of the Elder Gods az Out of the Blue Games 2020-ban megjelent Call of the Sea című játékának a folytatása, amely ismét egy lovecrafti ihletésű, FPS nézetű puzzle-kalandjátékként terel minket vissza a mélységbe. A folytatás története az előd eseményei után harminc évvel később játszódik, és akik játszottak a Call of the Sea-vel, azok sejthetik, hogy a rejtvények megfejtéséhez itt is éles elmére lesz szükség, ugyanis a fejtörők talán még az elődnél is sokkal keményebbek lesznek a Call of the Elder Godsban.

A játék során a főhősünk Evangeline Drayton lesz, egy egyetemi hallgató, akit különös álmok gyötörnek, melyek során egy baljós hang arra kéri, hogy találjon meg egy szobrot, valamint azt, hogy meg kell mentenie az emberiséget. Útját hamarosan keresztezi Harry Everheart professzor, aki az első játékból ismerős lehet, ugyanis ő Norah, az első játék főszereplőjének férje. Norah is jelen lesz egyébként a játék során, mint a történet narrátora, aki az egész kaland során közvetlenül hozzánk fog beszélni.

A játékmenet teljes mértékben megtartotta az előd mechanikáit. FPS nézetből irányítjuk Evangeline-t, és különböző helyszínek között haladva felfedezés és összetett, többrétegű fejtörők megoldása lesz a feladatunk. Nyomokat is kell majd gyűjtenünk ezek megoldásához, melyeket egy praktikus naplóban fogunk eltárolni. A kezdeti rejtvények még viszonylag könnyen megoldhatók, a játék előrehaladtával azonban egyre komolyabb agymunkát igényelnek majd, nehézségük bár szubjektív, az én véleményem az, hogy a Call of the Elder Gods fejtörői kreatívabbak lettek és megoldásuk is kevesebb frusztrációt okozott, mint a Call of the Sea-ben.