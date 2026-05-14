Maneater – Visszatekintő

A szebb napokat látott Killing Floor sorozat fejlesztői, a Tripwire Interactive 2021-ben új vizeket is megpróbáltak meghódítani, melynek eredménye egy nagyon bizarr témájú RPG lett, mely a mai napig nagyon pozitív értékeléseket gyűjt a vállalatnak. Ha teljesen objektívek akarunk lenni, a Maneater valójában sokkal közelebb áll egy RPG elemekkel meghintett 3D platformerhez, melynek fő játékmechanikája a gyűjtögetés és a látványos környezet felfedezése lesz. Az a kevés RPG-rendszer, amit találunk benne összességében felszerelésváltogatást jelent, cserébe viszont a látványvilág kárpótol a játék ezen oldalának sekélyessége miatt.

Bár a játék egy abszurd témákat boncolgató, morbid kaland, azért a fejlesztőknek sikerült némi mondanivalót beleönteniük. A játék egy dokumentumfilm-sorozat keretébe ágyazva meséli el, hogyan válik egy vadász, Scaly Pete célpontjává egy helyi bikacápa, miután Pete kamera előtt öli meg annak anyját. A játék során a cápát alakítva kell fejlődnünk és adaptálódnunk a vadászok, egyre halálosabb arzenáljához, amíg végül szembe szállhatunk Pete-tel. Közben pedig a Rick és Morty-ból ismerős Chris Parnell narrálja a cápa vadászokról készülő dokumentumfilmet.

Bár maga a játék látvány és téma tekintetében nagyon jónak tűnik, amennyire látványos mind a cápánk fejlődése, mind a környezet, a játékmenet sajnos pont annyira monoton lesz pár óra után. Többször is ugyan azoknak a helyszíneket kell újra és újra bejárnunk, és ugyanazoknak az egyszerű feladatokat elvégeznünk. Igen, rendkívül szórakoztató a gyanútlan strandolók levadászása, az első 2-3 alkalommal. Utána még a legérdekesebb feladatok elvégzése is monotonná válik. Főleg azért, mert a végcél egy egyszerű százszázalékos teljesítése az elérhető területeknek. Szerencsére a Maneater nem egy hosszú játék, így a rövid hosszát több játékmenetre elosztva talán még el is kerülhető ez a monotonná válás.