Project Songbird – Játékbemutató

Történet

A játék főhőse Dakota, egy tehetséges, de megtört zenész, aki egy távoli appalache-i faházba vonul vissza, hogy végre befejezze új albumát. A környezet elsőre idilli: csend, természet, elszigeteltség. De ahogy telnek a napok, a csend már nem inspiráló, hanem nyomasztó. A múlt, amelyet Dakota próbált maga mögött hagyni, lassan visszaszivárog, és a valóság határai elkezdenek elmosódni.

A történet folyamatosan játszik a nézőponttal. Nem tudhatod, hogy amit látsz, az valóban megtörténik, vagy csak Dakota széthulló elméjének újabb rétege. A sztori személyes, érzelmes és kifejezetten emberi – nem a külső fenyegetés a lényeg, hanem az, amit a főhős magával hozott az erdőbe.