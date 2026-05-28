Dead as Disco – Korai Hozzáférés betekintő

A Batman: Arkham sorozat sikeréhez a történetén és a főszereplő karakterén felül nagyban a harcrendszere járult hozzá. Nem véletlenül vette át több más játék is, hiszen a reszponzív és ütemes kitérés és visszaütés utáni csapkodás már önmagában is szórakoztató volt. A Dead as Disco fogja ezt az ütemességet, és beilleszti egy olyan környezetbe, ahol az egy kötelező alapelem: egy ritmusjátékba. Ez már a korai visszajelzések alapján is egy zseniális ötletnek bizonyult, amit nem mutat semmi jobban, mint a rendkívül pozitív értékelése steamen. A játék egyelőre korai hozzáférésben elérhető, de már e program keretében is több helyen bontakozik ki a benne rejtőző igazi potenciál.

A korai hozzáférésű verzió tartalmazza a sztori mód első szakaszát, amelyben Charlie Disco az ördöggel köt alkut, hogy visszatérhessen a halálból, és kiderítse, melyik volt bandatársa ölte meg. A négy egykori zenésztársa pedig mára szupererőkkel rendelkező disco idolokká váltak, akik Charlie nyomozásának rivaldafényes körítést kölcsönöznek majd. Mellettük azonban Charlie maga is emlékezetes karakter lesz, élénksárga dzsekije és jellegzetes disco-gesztusai egy harsány karaktert festenek le, a sztori során viszont kirajzolódik egysötétebb oldala, a négy ellenlábas háttere pedig különösen a pályák között meglátogatható Encore Barban folytatott beszélgetések során mélyül el igazán, miközben Charlie-hoz fűződő kapcsolatuk fokozatosan feltárul.

Mielőtt azonban leülhetnénk velük csevegni, le kell győznünk őket, és ez a kampány fő mozgatórugója. Mind a négyen egy-egy pályarész főellenfeleiként lépnek fel, ahol az adott karakter dalára kell őket elgyepálnunk a korábban említett Arkham harcrendszer discosított verziójában.

Ezek a boss harcok a játék csúcspontjai: epikus, többszakaszos összecsapások, amelyek a ritmusos harc legjavát mutatják be, zseniális aláfestő zenékkel, miközben ütemre rugdossuk ki a táncparkettről az ellenfelet. Ami személy szerint meglepett, hogy a Brain Jar Games mennyire mélyre ment az egyjátékos sztorimód mélységét tekintve. Amikor először láttam a játékot nekem egy alapnak tűnt, amit majd a játékosok feltölthetnek tartalommal, mint az ilyenkor elkerülhetetlen teljes hosszban feltöltött Shrek vagy Bee Movie filmek hanganyaga.