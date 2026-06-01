Warhammer 40,000: Mechanicus II – játékteszt

A Warhammer 40,000: Mechanicus II egy taktikai játék, mely a A Warhammer 40k univerzumba kalauzolja a legkeményebb kihívásokra szomjas stratégákat. Az előző rész közvetlen folytatásaként a Mechanicus II középpontjában továbbra is az Adeptus Mechanicus és a Necronok közötti háború áll. A Bulwark Studios az elődhöz képest megduplázta a játszható frakciók számát, ugyanis a kampány alatt most a háború mindkét oldalára betekintést fogunk nyerni.

A játék egy erős prológussal indul: rövid idő alatt megismerkedünk a legfontosabb rendszerekkel, a világ felépítésével és mindkét frakció főszereplőivel. Ezt rendkívül okosan oldja meg a játék, úgy, hogy még a Warhammer 40k lore-jában kevésbé jártas játékosok, illetve azok is jól követni tudják majd a cselekményt, akik kihagyták az előző játékot. Természetesen a visszatérő játékosok számos visszautalást kapnak majd az elődre és az abban történtekre.

A játék hangulata az első pillanattól fogva lefesti a Necronok elleni harc reménytelenségét és az Adeptus Mechanikus rendíthetetlenségét. Guillaume David zenéje azonnal berántja az embert ebbe a világba, a remekül megírt párbeszédek mélységet adnak a történetnek a zseniális szinkronmunka pedig életet lehel a karakterekbe.

A prológ teljesítése után dönthetjük el, hogy melyik oldal kampányával kezdjük a történetet. Az Adeptus Mechanicus vonala Magos Dominus Faustinius útját követi, amint egy új bolygót próbál elfoglalni az Imperium számára, míg a Necronok kampánya során az álmukból felkelt hadsereg törekvéseit fogjuk követni, ahogy megpróbálják visszaszerezni a bolygóikat a betolakodóktól, akik álmuk alatt kolonizálták azokat. Mindkét kampány három felvonásból áll, amelyek több küldetést és saját epilógust tartalmaznak. A két történet kiegészíti egymást, egy nagy kampányt alkotva, hiszen ugyanazt a háborút látjuk, csak épp a két harcoló fél eltérő nézőpontjából.

Különösen a Necron-kampány érdekes, hiszen ritkán látni Warhammer-játékot, amelyben ez a frakció ennyire középpontba kerül. Láthatjuk, ahogy Vargard Nefershah igazi főgonoszként visszafoglalja királyságát, ami rendkívül szórakoztató és ritka történetszál manapság. Faustinius azonban talán mégis a két főszereplő közül az érdekesebb: múltja és a Necronok elleni küzdelme mélyebb érzelmi töltetet ad a történetnek, mint amennyire elsőre várnánk.