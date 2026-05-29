Far Far West – korai hozzáférés betekintő
A manapság szárnyra kapott friendslop játékok között rengeteg új kooperatív játék tűnik el a süllyesztőben úgy, hogy nem kapja meg a neki járó figyelmet. Kijelenthető, hogy szinte heti rendszerességgel kapunk egy-egy új címet, ami felépíti magát egy gimmick-re, legyen az játékmechanika, vagy épp téma, de két-három óra után teljesen kifulladnak és ha épp egy szerencsétlenebb próbálkozással van ”szerencsénk”, akkor még a beígért frissítések is elmaradnak.
A Far Far West egy kooperatív FPS lövölde, mely első ránézésre hasonlíthat ezekre a játékokra. Western stílusú sci-fi robot karakterek, négyfős csapatok, low poly grafikai megjelenés, mondhatni a műfaj kötelező elemei. Viszont a Far Far West minden, csak nem hagyományos friendslop játék.
A Far Far West a Deep Rock Galactic és a Helldivers 2 legjobb elemeit vegyíti egy western sci-fi shooterben. Az Evil Raptor fejlesztőstúdió egy sziporkázó saját személyiséget alakított ki a világának, így bár a mechanikák ismerősek lesznek, a játéknak saját világa és egyénisége van.
A stílushoz igazítva a maximum 4 fős csapatunkat possé-nak hívjják, melybe különböző robot cowboyokat alakítva léphetünk be. A játék során több kézzel készített térképekre érkezünk, különböző fő és mellék célokat teljesíteni, mint egy atombomba kilövése, egy gigantikus lézer elsütése vagy épp egy különleges rakomány megvédése. Miután a fő célt teljesítettük minden alkalommal meg kell küzdenünk egy főellenséggel, mielőtt a repülő vonatunkkal elhagynánk a területet. Szerintem, aki játszott a Helldivers 2-vel, annak e leírás alapján ismerős lesz az alap gameplay loop, azzal a különbséggel, hogy itt még egy plusz boss harc is bekerül minden küldetés végére.
A mozgás és a lövöldözés rendkívül gyors és precíz. Könnyen ugrálhatunk és magunk mögött hagyhatjuk az ellenséges csontvázakat és egyéb szörnyeket, nagyjából, mint a Call of Duty zombi módjaiban, azzal a kiegészítéssel, hogy a repülő köpködő lények és a revolverrel szerelt ellenfelek még így is el tudnak találni bennünket.
Ha valaki kevésbé kedveli a folyamatos rohanást, más játékstílust is választhat, csak másképp kell kialakítani a fegyvertárát, a varázslatait és persze a perkjeit. A Far Far Westben nincsenek kötött „hero” karakterek, mindenki maga építi fel a saját kombinációját és olyan külsőt választhat mellé amilyet csak szeretne (feltéve, hogy előtte feloldja). Egyes fegyverek azonnal erősnek érződnek majd, mások viszont fejlesztés és perkekkel való felszerelés után válnak igazán hatásossá.
A Far Far West egy pillanatra sem hagyja lélegezni a játékost: folyamatosan üldöz majd valamilyen ellenfél, akiket vadászhatunk, találhatunk rengeteg eldugott kincset és gyűjtenivalót és persze mindig ott lesz a kijutásnak a faktora. Magasabb nehézségi szinteken a csontváz-ellenfelek minden formában és méretben megjelennek, viharok csapdaként leselkednek a talajon, és nehezebbnél nehezebb ellenségek hullámait zúdítják ránk. Mindig van valami tennivaló vagy jutalom a következő bucka mögött.
A térképek mindegyike egyedi, különböző tájakkal, akadályokkal és teljesítendő feladatokkal. Az alapvető mellékfeladatok ugyan minden térképen hasonlóak lesznek, de az NPCkhez tartozó melléküldetések mind nagyon egyediek lesznek: lesz, hogy lovas parkour vizsgát kell tennünk, segíthetünk egy öreg technikusnak felturbózni a fegyverét és sok más hasonló bizarr szituációt is át fogunk élni. A pályák tervezése ugyanolyan átgondolt, mint a játék többi alapvető mechnikája, és a robot lóháton (vagy épp robot rénszarvas háton) való felfedezés kellően gyors ahhoz, hogy ne laposodjon el a helyszínek közötti rohangálás. Persze a közlekedés így sem teljesen zökkenőmentes, mert a hátasunk könnyen fennakad szinte mindenen, amit el tudunk képzelni, fákon, kaktuszokon, de még a kisebb buckákon is képes fennakadni.
A Far Far West az utóbbi idők egyik legígéretesebb kooperatív játéka, ami jól ötvözi az FPS lövöldözést a Helldivers és a Deep Rock Galactic feladatorientált játékmenetével. A főellenfelek emlékezetesek, még ha egyelőre nincs is belőlük sok, de a harcaik emlékezetesek. A fejlesztők ígéretei között új területek, ellenfelek és bossok is szerepelnek, számos extra mellett, mint új fegyverek és varázslatok, valamint az elengedhetetlen karakter és hátas kinézetek is. Egyelőre ezek csak ígéretek, viszont a játék jelenlegi hatalmas sikere miatt szerintem nincs ok az aggodalomra, hogy a fejlesztők ne váltanák valóra, amit vállaltak.