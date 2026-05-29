Far Far West – korai hozzáférés betekintő

A manapság szárnyra kapott friendslop játékok között rengeteg új kooperatív játék tűnik el a süllyesztőben úgy, hogy nem kapja meg a neki járó figyelmet. Kijelenthető, hogy szinte heti rendszerességgel kapunk egy-egy új címet, ami felépíti magát egy gimmick-re, legyen az játékmechanika, vagy épp téma, de két-három óra után teljesen kifulladnak és ha épp egy szerencsétlenebb próbálkozással van ”szerencsénk”, akkor még a beígért frissítések is elmaradnak.

A Far Far West egy kooperatív FPS lövölde, mely első ránézésre hasonlíthat ezekre a játékokra. Western stílusú sci-fi robot karakterek, négyfős csapatok, low poly grafikai megjelenés, mondhatni a műfaj kötelező elemei. Viszont a Far Far West minden, csak nem hagyományos friendslop játék.

A Far Far West a Deep Rock Galactic és a Helldivers 2 legjobb elemeit vegyíti egy western sci-fi shooterben. Az Evil Raptor fejlesztőstúdió egy sziporkázó saját személyiséget alakított ki a világának, így bár a mechanikák ismerősek lesznek, a játéknak saját világa és egyénisége van.

A stílushoz igazítva a maximum 4 fős csapatunkat possé-nak hívjják, melybe különböző robot cowboyokat alakítva léphetünk be. A játék során több kézzel készített térképekre érkezünk, különböző fő és mellék célokat teljesíteni, mint egy atombomba kilövése, egy gigantikus lézer elsütése vagy épp egy különleges rakomány megvédése. Miután a fő célt teljesítettük minden alkalommal meg kell küzdenünk egy főellenséggel, mielőtt a repülő vonatunkkal elhagynánk a területet. Szerintem, aki játszott a Helldivers 2-vel, annak e leírás alapján ismerős lesz az alap gameplay loop, azzal a különbséggel, hogy itt még egy plusz boss harc is bekerül minden küldetés végére.

A mozgás és a lövöldözés rendkívül gyors és precíz. Könnyen ugrálhatunk és magunk mögött hagyhatjuk az ellenséges csontvázakat és egyéb szörnyeket, nagyjából, mint a Call of Duty zombi módjaiban, azzal a kiegészítéssel, hogy a repülő köpködő lények és a revolverrel szerelt ellenfelek még így is el tudnak találni bennünket.