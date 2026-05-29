REPLACED – játékteszt

Ha valaki olvasta a korábbi cikkeim tudhatja, hogy imádom a minőségi pixeljátékokat, főleg a mára már eléggé elterjedt HD-2D stílust képviselő alkotásokat. A REPLACED, a Sad Cat Studios játéka a legújabb tagja eme szemet gyönyörködtető műfajnak, amely valószínűleg az idei év legjobbja lesz ebben a kategóriában, ami nem annak köszönhető, hogy kevés ehhez hasonló játék érkezik (hiszen nemsokára megjelenik a Square Enix nagyon várt alkotása, a The Adventures of Elliot: The Millennium Tales is), hanem annak, hogy egy minden tekintetben zseniális alkotással van dolgunk.

A REPLACED körítését egy 1980-as évek Amerikájának egy alternatív, disztópikus változata adja, melyet a játék kezdete előtt egy nukleáris katasztrófa sújtotta. E világ technológiája gyorsabban fejlődött, a törvényen kívüliek virágoznak, és az emberi életek pénzhez hasonlóan cserélnek gazdát.

A főszereplő R.E.A.C.H., egy mesterséges intelligencia, amely emberi testbe kényszerült. Mielőtt kijavíthatná a hibát, amely ebbe a helyzetbe sodorta, el kell menekülnie az őt megalkotó laborból, és vissza kell jutnia Phoenix City-be. Ez a város azonban a végletekig korrupt Phoenix Corporation tulajdona, így ez nehezebb feladat lesz, mint elsőre gondolnánk. A játék egy feszültséggel teli, akciódús történetet tár elénk, melynek egyik fő belső konfliktusa az lesz, hogy hogyan próbálja ez a mesterséges intelligencia visszaadni a test feletti irányítást az eredeti gazdának, miközben veszély leselkedik minden saroknál.