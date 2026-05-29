REPLACED – játékteszt
Ha valaki olvasta a korábbi cikkeim tudhatja, hogy imádom a minőségi pixeljátékokat, főleg a mára már eléggé elterjedt HD-2D stílust képviselő alkotásokat. A REPLACED, a Sad Cat Studios játéka a legújabb tagja eme szemet gyönyörködtető műfajnak, amely valószínűleg az idei év legjobbja lesz ebben a kategóriában, ami nem annak köszönhető, hogy kevés ehhez hasonló játék érkezik (hiszen nemsokára megjelenik a Square Enix nagyon várt alkotása, a The Adventures of Elliot: The Millennium Tales is), hanem annak, hogy egy minden tekintetben zseniális alkotással van dolgunk.
A REPLACED körítését egy 1980-as évek Amerikájának egy alternatív, disztópikus változata adja, melyet a játék kezdete előtt egy nukleáris katasztrófa sújtotta. E világ technológiája gyorsabban fejlődött, a törvényen kívüliek virágoznak, és az emberi életek pénzhez hasonlóan cserélnek gazdát.
A főszereplő R.E.A.C.H., egy mesterséges intelligencia, amely emberi testbe kényszerült. Mielőtt kijavíthatná a hibát, amely ebbe a helyzetbe sodorta, el kell menekülnie az őt megalkotó laborból, és vissza kell jutnia Phoenix City-be. Ez a város azonban a végletekig korrupt Phoenix Corporation tulajdona, így ez nehezebb feladat lesz, mint elsőre gondolnánk. A játék egy feszültséggel teli, akciódús történetet tár elénk, melynek egyik fő belső konfliktusa az lesz, hogy hogyan próbálja ez a mesterséges intelligencia visszaadni a test feletti irányítást az eredeti gazdának, miközben veszély leselkedik minden saroknál.
A platformozás egy zord, cyberpunk nagyváros sötét utcáin történik majd, neonreklámok fényárjában és persze a kihagyhatatlan ipari brutalista helyszíneken. A fő inspirációja már az első képek alapján, de még a borítókép alapján is egyértelműen a Blade Runner volt, azonban annál itt egy kicsit földhözragadtabb körítést találunk. A platformok közötti ugrálás során R.E.A.C.H. irányítása intuitív, mozgása természetes és reszponzív, akár az erdők fái felett ugrálva menekülünk a minket üldözők elől menekülve, akár a város utcáin sétálunk az emberek között vagy épp neontáblákon mászunk felfelé.
Az ellenfelek jelenléte bár sokszor menekülésre kényszerít minket, nem vagyunk teljesen fegyvertelenek velük szemben. Egy kábítóbottal felfegyverkezve védhetjük meg magunkat, mikor a menekülés nem opció. Azonban, mivel nem halálos a fegyverzetünk, így az ellenségeket csak kiütni tudjuk. Ezt a folyamatot pedig egy egyszerű, de lényegre törő harcrendszer támogatja: az ellenségek mozdulataihoz piros és sárga színkódolású jelzés párosul, melyek azt mutatják számunkra, melyek elől kell kitérnünk, illetve melyek ellen kell védekeznünk. A harcok folyékonyak és dinamikusak, valamint a remek kameramozgásnak köszönhetően rendkívül látványosak is.
A vizuális megvalósítás azonban az, ami igazán kiemeli a REPLACED-et mindentől, amit eddig a HD-2D játékoktól láthattunk. Az Octopath Traveller által népszerűsített 2.5D pixel megjelenítést nem lehet elrontani, viszont minden egyes új játék mintha egyre magasabb szintre vinné ezt a műfajt. Olyan szintű részletgazdagságot, mint itt még soha nem láthattunk ebben a stílusban. A gondosan felépített átvezetők, a fényhatások és a már korábban említett kameramozgás valósággal egy film érzését keltik miközben egy olyan világot szerepeltetnek, ami sokáig velünk marad a játék befejezése után is. A disztópikus tájak lakottnak és valódinak hatnak, a város külső elhagyatott helyei pedig egy dicső, lecsengett múlt maradványainak tűnnek.
Értékelés
99%
Összefoglaló A REPLACED egy olyan élmény, amely az első pillanattól fogva megragad és nem enged el. A platformozás és a harc ötvözete tökéletesen működik együtt és egyik sem lesz frusztráló a játék teljes hossza alatt. A lenyűgöző HD-2D vizuális stílus pedig az eddigi legmagasabb pontjára sikerült felemelni a fejlesztőknek, és már elértük azt a szintet, hogy számos nagyköltségvetésű 3D játékot tudnék említeni, ami nem ér fel a vizuális prezentációjában a REPLACED-hez. Még ha nem is év játéka lesz, a zenei aláfestése és a képi világa tekintetében biztosan a dobogón lesz az év végén.
