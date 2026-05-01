Scriptorium: Master of Manuscripts – betekintő
A Scriptorium nem is igazából egy játék, hanem inkább egy művészi eszköz, amelynek segítségével minimális kreatív érzékkel is látványos középkori képeket hozhatunk létre. A gameplay loop arról szól, hogy klienseink valamilyen történetet elmesélnek nekünk és azokat meg kell örökítenünk. Megkötéseket kapunk ugyan, hogy milyen elemeket szeretnének látni benne, de azon felül tényleg szabadjára engedhetjük középkori művészi énünket.
Ahhoz, hogy némi progression is legyen a játékmenet során folyamatosan oldhatunk fel különféle alakzatokat, festékeket, de még a saját munka szobánkat is be tudjuk rendezni kedvünk szerint. A festékek előállítása is egy manuális folyamat. Különféle színű virágokat összezúzva kell a színeket magunknak kísérletezni. Ha egy kis aranyat is akarunk a festékbe keverni, akkor egy sárkány segítségével megolvaszthatjuk, ami nem csak a színét és textúráját módosítja, de megváltozik az eltarthatósága is.
A képek elkészítése egy nagyon felhasználóbarát interfész segítségével történik. Vannak előre megrajzolt elemek, amelyeket egymásra kell illeszteni. Ezeket bonyolíthatjuk még rétegek használatával, színezéssel és egyéb, bármilyen képszerkesztő programból ismert módosítási technikával. A jó értékelés eléréséhez egy pár szempontnak meg kell felelnie, például hogy lovagi felszerelések jelenjenek meg a képen X számban. Amennyiben elkészült a remekmű azt egy stílusos háttérrel vagy akár transzparens háttérrel elmenthetjük magunknak.
Saját magamat is megleptem azzal, hogy a nem létező művészi tehetségem által egészen látványos képeket tudtam létrehozni, és az eszköztár bővítése egészen komplex alkotásokat eredményezett. Manapság nagy divat a cozy játékok piaca, és ezt én egy kiemelkedő darabjának mondanám. Tényleg nagyon relaxáló folyamat a képek előállítása és még jól is néz ki a végeredmény. Story is található a játékban de igazából annyira elmerül az ember a képek elkészítésében, hogy kevesen fognak figyelni egyáltalán rá.